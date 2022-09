Potřebujeme vyšší nezaměstnanost, říká šéf Asociace pro kapitálový trh Řezáč | E15.cz

Neefektivně přezaměstnaná ekonomika, která se nikdy nezbavila puncu montovny. Země s měnou, která se jednoho dne může stát terčem kolosální spekulace. Inflační terapie centrální banky spoléhající na jedinou divokou kartu. I takové může být moderní Česko. „Nová bankovní rada ČNB v čele s Alešem Michlem si musí dávat velký pozor na komunikaci. Guvernér bude dost možná muset obdobně jako svého času Mario Draghi říci, že udělá cokoli, aby inflaci stlačil zpět. A to i za cenu, že přehodnotí svůj výrok o tom, že úroky už zvedali a je to zbytečné,” říká šéf Erste Asset management a předseda Asociace pro kapitálový trh Martin Řezáč.

Jak těžký život má manažer konzervativního podílového fondu, když je úrok na spořicím účtě i vysoko nad pěti procenty ročně?

Obchodně, a to mluvím i za kolegy z konkurence, to v posledním roce nebyla žádná procházka růžovým sadem. Máme tu vnitropodnikovou produktovou konkurenci, tedy banku, která je váš klíčový distributor, ale také přímý konkurent. Zvláště pak v okamžiku, kdy úrokový cyklus přináší vyšší úrokové sazby, což probíhá právě v posledních měsících. Ovšem jsou tu fondy krátkodobých dluhopisů, kde nákupem jedno- a dvouletých státních dluhopisů nakupujete více než šestiprocentní výnosy. To tu dlouhá léta nebylo, v období, kdy tu byly nulové úrokové sazby.

Skutečně jde o tak zajímavou prémii nad bankovním kontem?

Vezměte v potaz i daně, úroky ze spořicích účtů jsou totiž vždy zdaněny 15procentní srážkovou daní. Ve fondech, pokud investujete na tři a více let, máte výnosy osvobozené od daně. Což může řešení takového dilematu trochu napomoci.

A pochopili to vaši klienti?

Teď nám tečou do dluhopisových fondů stamiliony týdně, jeden srpnový týden i půl miliardy. To jsou za posledních pět let nejsilnější přírůstky v této třídě aktiv a v horizontu půl roku čekáme, že to ještě o jednotky miliard korun nabobtná, což by znamenalo nárůst objemu některých fondů o desítky procent.

Naše čtenáře nejvíce vzrušují akcie, těm se letos nijak zvlášť nedaří. Dají se snad už označit za levné?

Ceny akcií jsou nadále volatilní a nálada se mění každý týden. Kvartální výsledky amerických firem pozitivně překvapily a průměrná ziskovost byla zhruba o tři procentní body vyšší, než se čekalo. Ale analytici dál čekají růst ziskovosti. Což v okamžiku, kdy roste inflace a porostou úroky, jak v dolarech, tak eurech a máte tu reálný recesní scénář, tak to je mix, který nedává dohromady smysl. Často jsme byli paradoxně v situaci, kdy bylo zveřejněno špatné makročíslo a trh si v ten moment řekl: Fed nepůjde s úroky tak nahoru a navíc už začátkem příštího roku sazby začne uvolňovat. Já si to nemyslím, inflace to neumožní a centrální banky budou muset i s rizikem recese držet úroky přiměřeně vysoko. Takže prázdniny byly poznamenány právě tímto úrokovým paradoxem.

Dá se o současné ekonomické realitě mluvit jako o stagflaci, nebo jsme už o krok dale?

Možná už dokonce ekonomicky klesáme, aniž bychom to ještě měli potvrzeno takzvaně tvrdými čísly. Například maloobchodní tržby klesají už několik měsíců a s nástupem podzimu zřejmě přijde i recese. Léto trochu připomínalo poslední párty před truchlivým podzimem a zimou. Vyšší zálohy a účty za energie a potraviny se u domácností projeví v šetření u zbytného zboží.

Dá se vůbec érou stagflace projít bez investiční úhony?

De facto neexistuje ideální investiční instrument, kterým byste pobil inflaci a netratil na stagflací. Vetšina podílových fondů má letos obtížný rok, do prázdnin klesaly dluhopisy včetně těch korporátních a klesaly i akcie, diverzifikace moc nepomáhala, a to platilo i o některých bezpečných přístavech včetně zlata. Na druhou stranu už jsme u konzervativních investic v poměrně komfortní situaci a nominální výnosy státních dluhopisů jsou na zajímavých úrovních. Výnosy do splatnosti desetiletých českých státních dluhopisů se nyní pohybují kolem 4,5 procenta. A pokud někdo nechce vůbec riskovat, tak si může vždycky koupit dvouleté státní dluhopisy. Současnou inflaci nepobijete, to ale ani dost dobře nejde. Je to každopádně mnohem lepší, než nedělat s penězi nic.

Podle valuací je v současnosti jedním z nejlevnějších regionů střední Evropa. Nakolik vás zajímá pražská burza?

Máme ve fondech i české akcie, byť expozice na domácí trh není v kontextu celkové alokace markantní. Součástí naší pozice je i třeba ČEZ, jehož akcie poslední dobou trochu připomínají gambling. Má to být nudná akcie s nízkou volatilitou. A podívejte se, co cena akcie během posledních týdnů dělá. To už musíte mít dost silný názor na to, co má stát s firmou za plány a jak pravděpodobná je windfall tax. Ani investice do defenzivních titulů tedy nejsou jednoduché.

Ani zdánlivé ostrůvky klidu tedy nefugují, ostatně spousta lidí takto hektické období možná ani nezažila a nemá daleko k panice.

Není důvod panikařit, ideální je držet konzistentně dřívější investiční kurz a pravidelně investovat. Časovat trh je zhouba, to už víme dávno. Pokud nevíte, co trhy budou dělat a nemáte na to ani žádný názor, tak je teď čas pro fondy krátkodobých dluhopisů. Zavřít oči a tři roky na tom sedět a nechat to být. Protože inflace nebude za rok za dva na dvou procentech.