Moderní doba by se měla do architektury otisknout. V Česku se ale nic moderního podle architektky Evy Le Peutrec nestaví. „Místy to v Praze vypadá jako v rozvojové zemi. Čeští politici pro mě nepochopitelně nestaví ‚pomníky‘ moderní doby“, říká autorka návrhů více než dvou desítek mrakodrapů.