Většina start-upů umře, zisky tvoří jednorožci, říká investor Tadeáš Trojan | E15.cz

Česko-americká investiční společnost Powder Gate věří, že se v jejím portfoliu skrývá jednorožec. Tedy start-up, jehož hodnota se dostane přes jednu miliardu dolarů. Může to být například firma Ginkgo Bioworks, která umí vyrábět přesné repliky přírodních látek umělou cestou. „Když se kouknete do historie start-upů, často uspěly právě firmy s bláznivými nápady,“ říká spoluzakladatel Powder Gate Tadeáš Trojan.

Na jaře vaše společnost Powder Gate oznámila otevření dvou fondů pro české investory. Kam jste se od té doby posunuli?

V akciovém fondu dnes máme kolem 400 milionů korun. Je to výhradně kapitál od společnosti BPD partners (investiční skupina miliardářů Vasila Bobely, Petra Pudila a Jana Dobrovského - pozn. aut.)plus kapitál nás dvou partnerů z Powder Gate. Od začátku roku do konce dubna tento fond zvedl výkon o 28 procent. Aktuálně s tímto fondem vstupujeme na americký trh. Zaměříme se na bohaté investory a rodinné fondy ze Spojených států. V České republice ale minimálně do konce letošního roku chceme být zaměřeni jen na venture kapitálový fond, tedy na fond pro investice do start-upů. Do těch jsme dosud investovali téměř sto milionů korun. Myslíme si, že tento fond je za současné situace na trhu pro tuzemské investory zajímavější.

Proč by měly být pro české investory start-upy lepší než akcie?

V České republice jsme za posledního dva a půl roku měly šanci potkat řadu investorů a finančních poradců. Máme dojem, že na akciový trh se stále nahlíží jako na kasino, v němž se hraje, jestli bude příští týden nahoře, nebo dole. Investoři tu stále nedospěli k tomu, aby do akciového trhu investovali dlouhodobě a strategicky. Doba, kdy investoři budou dávat velkou část svého kapitálu do akciových portfolií, ještě nenazrála. Bohatý americký investor má v akciích v průměru 32 procent svého portfolia. V Česku je to přibližně 18 procent. Navíc tuzemské investice do akcií jsou často velmi konzervativní. Investoři v Americe jsou agresivnější. V případě venture kapitálu je aktivita na českém trhu výrazně vyšší. Zájem o alokaci kapitálu do této třídy aktiv je poměrně velký.

Nejsou však investice do start-upů výrazně rizikovější než do akcií?

Určitě máte pravdu. Na druhou stranu investoři v České republice i ve světě přistupují k venture kapitálu tak, že do něho alokují výrazně menší část portfolia. Nemělo by to být víc než deset procent z majetku investora. Záleží to na celkové skladbě jejich portfolia a jeho výkonu. Když bude mít investor portfolio, které mu celkově vynáší pět procent ročně, a dá z něho do venture kapitálu deset procent, i v nejhorším možném případě mu zbytek portfolia ztrátu pokryje. Když se však venture kapitálová investice podaří, může se její hodnota zvýšit i více než stonásobně. Je tam tedy vyšší riziko, ale stejně tak vyšší může být výnos. U akcií takové zhodnocení téměř nikdy mít nebudete.

Proč jste si ale vybrali zrovna tu nejrizikovější část trhu, která spočívá v investicích do firem v rané fázi existence?

V USA loni venture investoři umístili kapitál za 130 miliard dolarů. Z této částky jen něco málo přes sedm miliard šlo do firem v rané fázi existence. V pozdější fázi životního cyklu start-upů je momentálně obrovský přetlak kapitálu, protože do této branže vstoupila řada investorů, kteří se dosud start-upům nevěnovali. Přetlak hotovosti je tam obrovský. Také to je důvod, proč jsou pro nás zajímavější společnosti na svém počátku. Navíc v době krize po roce 2008 byly investice do rané fáze start-upů jediným segmentem této branže, který rostl. Jedním z motivů je pro nás tedy i odolnost vůči ekonomickým výkyvům.

Na jaké výnosy cílí ve venture kapitálovém fondu Powder Gate?

Cokoli slibovat je složité. Rádi bychom se však dostali na čtyřnásobek až pětinásobek původně vloženého kapitálu po dobu životnosti fondu. Ta je mezi osmi až deseti lety. V ročním zhodnocení to pak vychází kolem 20 procent. Důležitým aspektem rovněž je, že si náš podíl na zisku začínáme z fondu vyplácet až ve chvíli, kdy roční výnos dosáhne nejméně osmi procent. Jinými slovy prvních osm procent je určeno jen pro investory.

Kolik peněz jste již do fondu získali?

Zatím jsme s raisováním kapitálu pořádně nezačali. V posledních měsících jsme ladili komunikační strategii. Chceme se zaměřit hlavně na movitější a kvalifikovanější investory. To znamená na podnikatele, kteří mají na investice celkově k dispozici mezi pěti až dvaceti miliony dolarů. Často jsou to investoři, k nimž se jednoduše nedostaneme, protože obvykle investují skrze lokální privátní banky a správce majetku.

Jak velké je riziko neúspěchu?

Uvědomujeme si limit českého trhu. Na konci můžeme zjistit, že investoři ještě na podobný produkt nemusejí být připraveni, že načasování není správné. S tím jsme smířeni. Indikace z trhu ale mluví o opaku.

Kolik peněz plánuje od investorů vybrat?

Do fondu chceme získat deset až patnáct milionů dolarů. Od BPD partners už máme příslib na pět milionů dolarů. Takže zbytek aktuálně získáváme na lokálním trhu. Cílem je shromáždit prostředky od investorů do konce letošního roku. Minimální investice je 250 tisíc dolarů. Jsme registrováni ve státu Delaware. Je to úplně standardní americký fond.

Budete do fondu chtít i další větší investory jako BPD partners, nebo zůstanou výjimkou?

Spíše budou výjimkou. S BPD spolupracujeme již tři roky a v Powder Gate vlastní minoritní podíl. Mají motivaci, aby se fondu dařilo. Poskytli nám i kapitál na rozvoj samotné společnosti.

Jaká je strategie fondu?