Elektromobil do 20 tisíc eur bude, říká šéf Volkswagenu Schafer | e15.cz

Ještě do poloviny loňského roku vedl Škodu Auto, teď zodpovídá za jednu z nejvýznamnějších značek v Evropě. Zda Volkswagen zvládne přechod od výroby spalovacích aut k elektrickým, nabídne cenově konkurenceschopné vozy a ustojí ofenzivu čínských automobilek i nespokojených „haterů“ elektromobility na sítích, to bude do značné míry záviset na práci německého topmanažera Thomase Schäfera. „Naše značka se musí opět přiblížit lidem. Cílem je, aby se Volkswagen stal lovebrandem,“ říká generální ředitel VW pro E15.