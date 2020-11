Škoda Auto se bude do budoucna měřit s čínskými auty, říká Schäfer | E15.cz

Šéfem Škody Auto se Thomas Schäfer stal letos v srpnu po několika letech řízení jihoafrického zastoupení koncernu VW. Do ředitelského křesla tuzemské automobilky nastoupil ve složité době, a to nejen kvůli koronavirové pandemii a jejím důsledkům pro autoprůmysl. „Minimálně první polovina roku 2021 nám přichystá nemalé výzvy. Pevně věřím, že celkově bude rok lepší než ten letošní. Ale na povrch nevyplavaly zdaleka všechny hospodářské dopady letošních lockdownů,” říká Schäfer.

Letošní rok hodně ovlivnil covid. Čísla jsou známá, ale jak vnímáte dopad na firmu?

Musím říct, že to byla velká výzva. Při 40 tisících zaměstnancích a číslech, kterých nemoc dosahovala a bohužel stále dosahuje, je zcela jasné, že jsme se museli potýkat s řadou problémů. Musím ocenit tým, neboť celou situaci zvládá na jedničku. Větší problémy nám způsobují dodavatelé, neboť zejména ti menší nedokážou nahradit výpadky v lidských zdrojích.

Jak zareagovali prodejci?

Bohužel v některých zemích jsou aktuálně showroomy zavřené, naštěstí nejde kromě České republiky o zásadní trhy. Díky tomu se pořád tak nějak držíme plánu. Doufejme, že se situace znovu nezhorší a nedojde k celkovému uzavření všeho. Pak by byl problém. Já mohu poděkovat české vládě, že díky všem opatřením, co jsme učinili, nám dovolila pokračovat ve výrobě. Jasně, trochu jsme ubrali z tempa, ale pořád jedeme na úrovni potřebné k dosažení vytyčených cílů.

Jaký bude rok 2021?

To se uvidí. Minimálně první polovina nám přichystá nemalé výzvy. Pevně věřím, že celkově bude lepší než ten letošní. Ale to nejtěžší nás teprve čeká. Na povrch nevyplavaly zdaleka všechny hospodářské dopady letošních lockdownů.

A prodeje?

Těžko říct. Můžeme a samozřejmě máme určitá čísla na papíře, ale v březnu se může zase všechno zavřít a my můžeme začít budovat novou strategii. Skvělých čísel z roku 2019 rozhodně nedosáhneme, spokojený budu, když ve srovnání s letoškem zaznamenáme progres o 10 až 15 procent.

Ruku v ruce s prodeji jdou ceny. Plánujete další zdražování?

Koronavirová krize s tím spojená nebude mít na ceny našich automobilů žádný vliv. Pokud k nějakým úpravám dojde, vše se bude řídit pouze inflací. A samozřejmě budeme reagovat trh od trhu. Rozhodně ale nepůjde o důležitý nástroj k větším ziskům.

Kam bude Škoda pod vaším vedením směřovat, půjde o jednoznačnou sázku na elektřinu?

Budoucnost bude jednou prakticky kompletně elektrická, kdy přesně, to vám ale nepovím. Vím však jistě, že v roce 2030 hrozí všem výrobcům extrémně vysoké emisní limity, takže s týmem budeme pracovat na tom, aby se Škody netýkaly. Člověk může říct deset let, ale v automobilovém průmyslu je to téměř zítra. Proto musíme již dnes učinit správná rozhodnutí, vývoj nového modelu trvá čtyři roky, takže druhou šanci od nikoho nedostaneme.

S novým modelem Enyaq začíná nová éra značky?

Ano, absolutně. Stačí se na to auto podívat. Škodovácké geny jsou zde ale pořád, hodně místa, líbivý design, maximální funkčnost i příznivá cena. K tomu jsme však přidali kompletní elektrifikaci, troufám si říct, že slogan Simply clever se dostal na novou úroveň. Jsme moc rádi, že Enyaq máme, v příštím roce zahájíme prodej. Stejně tak si ale moc dobře uvědomujeme, že jedna novinka nás nemůže posunout k vytyčeným cílům.

Jaké to jsou?

Nejsou zrovna malé. V posledních týdnech jsme se hodně věnovali strategii na nejbližší období i plánům do dalších let. Chceme pokračovat s atraktivními a prostornými vozy s téměř bezkonkurenčním poměrem ceny a užitné hodnoty. Stejně tak se budeme snažit posílit pozici na trzích v Rusku, severní Africe nebo Číně. Vidím to tak, že Škoda se až na výjimky dosud koncentrovala vyloženě na Evropu. To musíme do budoucna změnit. Vždyť sám šéf koncernu VW Herbert Diess říká, že Škoda je značka s obrovským potenciálem růstu. Výzva tedy byla přijata.

Z koncernu se neozývají hlasy, že by Škodovka měla trochu přibrzdit?

Kvalita zůstane na nejvyšší úrovni. Na tom nic měnit nebudeme. To, na co narážíte, může být třeba otázkou výbavy. Spousta lidí si špatně vykládá, že Škoda dosud využívá veškeré kapacity, které má. Výroba běží na 118 procent, prodává se vše. Poptávka je však mnohem vyšší. Auta ale prodáváme, jak nejlépe můžeme. Kdybych měl deset housek a v Rakousku je mohl prodat za 100 eur a na Sibiři za jedno, je jasné, že je dovezu tam, kde je potenciál ceny vyšší. Kam tím mířím? Kvůli omezeným kapacitám nemůžeme cílit na všechny trhy. Teď s novými možnostmi, jako je například přesun superbu do Bratislavy, získáváme prostor zacílit na nové. Většina modelů by tak mohla dostat levnější základní verze, bez kožených sedadel a podobných vyšších prvků výbavy, ale pořád s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty, na které jsou u nás zákazníci zvyklí. Bude to ukázka toho, že levný neznamená laciný.

Takže z ústředí ve Wolfsburgu nepřišel žádný jasný příkaz „Hele, vy tam v Boleslavi brzděte!“?

Absolutně ne. Dohoda zněla jinak. Škoda má oslovit zcela nové zákazníky. Zkuste s novými základními verzemi prorazit například v Itálii, Španělsku nebo Francii. Je to velmi těžký úkol, neboť ve všech případech jde o země, kde se na autě moc nevydělává, cenová konkurence je zde extremní. Na všech těchto modelech, co by měly zaútočit, se již pracuje. Ale vše se bude odvíjet od kapacit a ty si superbem na Slovensku uvolníme až v roce 2023. Jedinou možností je tak v současné chvíli Indie, kde budeme mít příští rok malé SUV a chystáme i další model. A ty rozhodně budeme i exportovat (na trhy západní Evropy ale nedorazí - pozn. aut.).

Nechystá Škoda nový model za velmi příznivou cenu?

Také jsem to již zaslechl, ale tohle mohu jednoznačně vyvrátit. Nedávalo by to ani žádný smysl. Portfolio, kterým v současné době disponujeme a které bude v nadcházejících letech ještě doplněno, je zcela dostačující a vyvážené. Potřebujeme malé elektrické auto a samozřejmě i něco většího. Všechno ale musí stát na pevných základech, rentabilita musí být jasná. Nemůžeme jen tak přijít do Wolfsburgu a říct, budeme vyrábět to a to. Takhle to naštěstí nefunguje.

Jaký model je typická škodovka budoucnosti? Plug-in hybridní octavia za slušnou cenu, levný elektromobil nebo velké rodinné SUV?

Velkou roli rozhodně sehraje Enyaq. Za zajímavé peníze totiž nabízí opravdu hodně. Jde o dobrý kompromis mezi kombi a SUV. Samozřejmě bude minimálně v nejbližších letech dominantní Škoda Octavia ve všech verzích, velmi dobře si z ekonomického pohledu vede i Kodiaq. Ale budoucnost řekněme od roku 2027 bude patřit modelům na bázi Enyaqu.

Aktuálním tématem je mikromobilita. Řada automobilek přichází se zajímavými produkty. Co nové chystáte v tomto směru vy?

Mikromobilita je bezpochyby zajímavou oblastí aktivity každé automobilky, a je také součástí společenské odpovědnosti. V Ženevě 2019 jsme představili koncept Klement – tedy koncept, jak si myslíme, že by mohla vypadat mikromobilita v městských oblastech. V tuto chvíli podporujeme projekt Next Bike v Mladé Boleslavi a rovněž provozujeme platformu BeRider v Praze, jakožto i další projekty, například HoppyGo a Uniqway. Žádné rozhodnutí, jak by mohl vypadat restart v oblasti mikromonility po covidové krizi, dosud nebylo přijato.

Nebojíte se, že nová generace nebude mít o auta zájem, protože je vnímá zcela jinak a raději utrácí za cestování, jídlo a elektroniku?

Vůbec ne. Paradoxně nám může pomoc současná situace s koronavirem, kdy každý raději cestuje ve svém autě než v městské hromadné dopravě, kde se logicky zvyšuje riziko nákazy. Navíc určitě budeme připraveni na zajímavé nabídky financování nebo pronájmy na dobu určitou. A v neposlední řadě zde budou společnosti na sdílení aut, které budou nové modely vždy potřebovat. O odbyt se rozhodně nestrachuji.

Škodě patří na českém trhu téměř 40 procent. Je to ještě zdravé?

Předně musím říct, že za tímto výsledkem stojí tvrdá práce. Rozhodně nám ta procenta nespadla sama do klína. Nespornou výhodou je, že jsme lokální značka s velkou historií bez výrazných excesů. Je to výsledek toho, že zkrátka vyrábíme auta, která mají Češi rádi. Jde především o kombíky a další prostorné modely. A nemalou roli zde hrají velké fleetové prodeje. Zmíněných 40 procent vidím ještě jako v pořádku, cokoliv víc by bylo nezdravé. Konkurence je důležitá, posouvá nás dál.

S kým se chcete měřit?

V Česku jsou to především korejské značky, v Evropě se chceme měřit s Renaultem a skupinou PSA. A v budoucnu to budou i čínské modely.

Vážně?

Jednoznačně. Již nyní dokážou vyrobit dobrý produkt, se kterým bodují na vybraných trzích. Je jen otázkou času, kdy se zaměří i na Evropu a přijdou s auty pro Evropany. Do budoucna s nimi musíme počítat.

Autor je šéfredaktor časopisu Auto Tip