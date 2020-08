Dividendy ČEZ by mohly růst i v příštím roce, míní analytik Cakl | E15.cz

Čistý zisk polostátní energetické společnosti ČEZ vzrostl v prvním pololetí meziročně o devět procent na 14,7 miliardy korun. Firma uvedla, že pandemie koronaviru na ni měla jen omezený dopad, což je také jeden z důvodů, proč pro letošní rok zvýšila odhad očekávaného zisku na 21 až 23 miliard korun z dřívějších 19 až 22 miliard. „Dividendy by proto mohly růst i v příštím roce o zhruba devět procent,“ míní analytik Patria Finance Martin Cakl.

ČEZ si ve druhém čtvrtletí vedl lépe, než se čekalo. Co je příčinou?

Dané výsledky jsme víceméně očekávali. Mezičtvrtletně stouply tržby, zisk poklesl. Pokud srovnáme celé pololetí, zlepšily se všechny hlavní ukazatele. Oproti minulému roku pomohla vyšší cena silové elektřiny a oproti předpokladu zase nižší dopad pandemie koronaviru. Pomáhá i z naší strany nečekaný příjem 1,5 miliardy korun, který se vztahuje ke vrácení části zaplacené daně z emisních povolenek.

Firma zmiňuje, že vliv propadu ceny elektřiny byl dosud minimální, protože předprodává významnou část vyrobené elektřiny dopředu.

Ano, vývoj ceny elektřiny už do prodejní ceny tohoto roku nepromlouvá. Nicméně stále ovlivňuje prodejní cenu na příští tři roky. Celkově jsou zajištěné ceny na příští rok meziročně vyšší asi o jedno euro za megawatthodinu.

Nemohlo to vést ke spekulaci? Dalo se asi tušit, že cena silové elektřiny znovu vzroste. Kdyby ČEZ vyčkal, mohl vydělat?

ČEZ dlouhodobě razí strategii postupného prodeje produkce nehledě na aktuální cenu, čili ve své běžné činnosti nespekuluje. Nicméně obchodní divizi ČEZ, která se spekulací zabývá, se dařilo a k dobrým výsledkům přispěla.

ČEZ zároveň zlepšil výhled i pro celoroční výsledky. Čistý zisk by měl vzrůst z 19 až 21 na 21 až 23 miliard korun. Je to reálné?

Ano, a je to rozhodně pozitivní zpráva. První přehodnocení směrem dolů přišlo v květnu, mezitím se ale ukázalo, že ekonomika na tom zas tak zle není. Nyní samozřejmě rozhodne, zda přijde druhá vlna restrikcí nebo jiné komplikace. Ale zatím to vypadá, že by podzim mohl být stabilnější, a proto je ČEZ sebevědomější v predikci výsledků.

Veřejné finance se kvůli pandemii rekordně zadlužují. Dá se předpokládat, že stát bude tlačit na vyšší dividendy?

Rozhodně, ale vyšší očekávaný zisk tomu nahrává. Zatím předpokládáme, že příští rok se dividenda zvedne na 37 korun za akcii. To představuje meziroční růst o zhruba devět procent.