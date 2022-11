„Dřevodomy“ zkrátí čas výstavby a zmenší uhlíkovou stopu, říká developer Wiedermann | E15.cz

Dřevo se stává jedním z materiálů budoucnosti. I v Česku se začínají stavět první bytové „dřevodomy“. Svůj první projekt ohlásila Skanska, UBM jej v Praze chystá také. Kde to bude?

V zahraniční už dřevostavby stavíme a naší ambicí je stát se největším evropským developerem ekologických budov s hybridní dřevěnou konstrukcí. Pilotním projektem v Česku budou bytové domy z třetí etapy rezidenčního areálu Arcus City na pomezí Řeporyjí a Stodůlek. Jde o čtyři objekty s celkem 62 byty, které postavíme jako kombinované dřevostavby s hlavními nosnými prvky z masivních dřevěných panelů. Zahájení stavby plánujeme na první čtvrtletí příštího roku, takže náš projekt bude skutečně první výstavbou bytových domů jako dřevostaveb v Praze.

Jaké jsou hlavní výhody dřeva?

Moderní domy z masivních dřevěných panelů jich mají nespočet. Nejdůležitější je minimální uhlíková stopa a zkrácení doby výstavby. Dřevo je obnovitelný materiál a navíc během svého růstu zachycuje oxid uhličitý z atmosféry. Metr krychlový dřeva pohltí zhruba tunu oxidu uhličitého. Tento fakt významně přispěje ke snížení uhlíkové stopy projektu. Dřevo považujeme za nejlepší materiál také z hlediska recyklace. Dřevo má i nesporný přínos pro obyvatele bytu, protože jako přírodní materiál spoluvytváří zdravé vnitřní prostředí.

Jak se vyplatí výstavba ze dřeva z ekonomické stránky?

Pokud jde o finanční náklady na výstavbu, rostou ceny všech stavebních materiálů, nejen dřeva. Na všech trzích, kde působíme, tedy v Rakousku, Německu, Polsku a Česku, plánujeme využívat dřevo z regionálních zdrojů. Finanční náklady ušetříme také díky tomu, že dřevěné prvky se vyrábí jako prefabrikované, standardizované produkty.

Výhodou pro pilotní projekt v Česku jsou zkušenosti mateřské společnosti. Jaké projekty dřevostaveb UBM v zahraničí postavila či staví?

Pilotní projekt budovy s téměř nulovou uhlíkovou stopou dokončila UBM v roce 2021 v projektu barany.7 ve Vídni. První dřevěná kancelářská budova Timber Pioneer vyrůstá ve Frankfurtu nad Mohanem a bude dokončena v příštím roce. Její plášť byl díky prefabrikaci dřevěných hybridních prvků postaven v rekordním čase pouhých 15 týdnů. Navíc mnohem snadněji a čistěji než na běžném staveništi. Smrkové dřevo, které se na výstavbu používá, dokonce dokáže pohltit emise oxidu uhličitého jedné celé vesnice. Následovat bude multifunkční projekt Timber Factory v Mnichově či LeopoldQuartier ve Vídni. Půjde o první městskou čtvrť postavenou ze dřeva, která na celkové ploše sedmi a půl hektaru zahrne byty, kanceláře i obchody.

Zato v tuzemsku výstavbu větších dřevostaveb komplikují právní předpisy.

Stávající legislativa v České republice umožňuje stavět dřevěné konstrukce pouze do 12 metrů požární výšky. Proto jsme se pro dřevostavby rozhodli ve třetí etapě Arcus City, kde vyrostou tří- až čtyřpodlažní domy. Pevně ale doufáme, že předpisy v Česku se změní a dočkáme se úpravy regulací po vzoru jiných států Evropské unie tak, aby se i tady mohla ekologická výstavba dřevostaveb masivněji rozvíjet.

Jaká je poptávka po dřevostavbách ve srovnání s „klasickými“ projekty?

Pokud jde o Česko, tak projekty budeme teprve spouštět a věříme, že o ně bude velký zájem. Vidíme, že obecně roste počet lidí, kteří chtějí žít zdravě a udržitelně, s minimalizací své uhlíkové stopy. Všechny naše projekty plánujeme s ohledem na udržitelnost a s cílem dosažení ekologických certifikací. Úsporné a environmentálně šetrné budovy jsou v případě všech našich rezidenčních projektů realizovány s certifikací BREEAM a kancelářské budovy pak s certifikací LEED.

Má certifikace bytových domů takový význam, že se podle ní kupující budou rozhodovat?

Domy s BREEAM certifikací jsou pro majitele potvrzením kvalitní investice, růstu hodnoty nemovitosti v čase a snížených nákladů na provoz bytu. Domnívám se, že význam certifikací v budoucnu poroste. Celospolečenský tlak na udržitelnost stoupá. My téma udržitelnosti nepoužíváme pouze jako marketingový slogan. Ať už jde o certifikaci či výstavbu ze dřeva, maximálně naplňujeme naše motto „green. smart. and more“ a zaměřujeme se na vývoj udržitelných, inteligentních a esteticky propracovaných budov. Soustředíme se také na strategii ESG, kterou začleňujeme do všech našich činností. Proto nás těší ocenění od mezinárodně uznávané ratingové společnosti EcoVadis posuzující udržitelnost, která nám dala nejvyšší možné platinové hodnocení.

Jaké projekty máte v Česku aktuálně ve výstavbě?

Ve třech etapách budujeme zmíněný rezidenční areál Arcus City. V něm vyroste celkem přes 270 bytů, deset rodinných domů a náměstí s relaxační zónou a obchody. Teď na podzim jsme kompletně dokončili hrubou stavbu první etapy a dali do prodeje 63 bytů z druhé etapy. Začali jsme také s výstavbou projektu Astrid Garden v pražských Holešovicích, umístěného v sousedství loni dokončené kancelářské budovy Astrid Offices. Architektonický návrh pochází opět z dílny uznávaného studia Bogle Architects. Astrid Garden nabízí 138 bytů včetně dvou mezonetů s vlastním vchodem. Součástí areálu budou privátní zahrady, střešní terasy a klidný vnitroblok se zelení.

Chystáte nějaké nové akvizice?

Nedávno jsme získali pozemek brownfieldu v Praze 5 naproti pražskému Smíchovskému nádraží. Vznikne tam bytový dům se třemi vchody, který doplní část bloku mezi ulicemi Nádražní a Strakonická. Projekt čítá přes 150 bytů. Architektura komplexu bude ctít historickou činžovní zástavbu Smíchova. V parteru s dobrou viditelností na hlavní ulici vznikne několik obchodů. Další akvizice vyhlížíme. V souladu s firemní strategií se ve střednědobém horizontu chceme kromě bydlení soustředit také na kancelářský segment.