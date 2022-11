Best of Realty 2022. Nejlepším stavbám dominovaly rezidence | E15.cz

To nejzdařilejší z realit za uplynulý rok se objevilo na galavečeru vyhlašování vítězů 24. ročníku soutěže Best of Realty. Zatímco klání komornějších bytových projektů vyhrála pražská Rezidence Čertův vršek, mezi velkými rezidenčními i komerčními areály bodovaly hlavně mimopražské stavby.