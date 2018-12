Erotické věci kupují ženy a páry, říká šéf Erotic City Petr Novotný | E15.cz

Prožíváte vánoční sezonu stejně dramaticky jako například prodejci hraček?

Sezonnost funguje i v naší branži, ale rozhodně to není jen o Vánocích. Důležitá sezona pro nás je v létě. Lidé jsou bez dětí a mají prostor věnovat se sami sobě.

Kam si jezdíte pro novinky? Jak v erotice vypadá inovační cyklus?

Naše branže je překvapivě velmi konzervativní. Pokud se něco objeví, tak je to nějaká mírná změna funkcionality, designu nebo vylepšení materiálu. Nějaké průlomové pomůcky, které by změnily obor, se objeví tak jednou za dekádu. Není to tak jednoduché vymyslet něco nového. Mění se jen materiály a tvary.

A co nástup robotů?

Pokud to někdy spadne do této inovace, tak určitě ne v nejbližší dekádě. Nedovedu si to představit.

Odkud své zboží dovážíte? Visí váš byznys na erotických pomůckách s etiketou „made in China“?

To určitě ne. Ale stejně jako u jiných produktů platí i v erotice, že i v Číně se již dělá špičková kvalita. Snažíme se výrobu kontrolovat. Máme ale erotické pomůcky z Německa, USA, spoustu zboží si necháváme vyrábět v západní Evropě. Podmínky, které by Čína mohla nabídnout, by byly výhodnější, ale my chceme držet nějakou úroveň kvality a právě v oblasti, jako jsou kondomy, gely a další, nechceme kvalitu opustit.

Kdo u vás nakupuje?

Zákazníci se proměnili. Na začátku byla nabídka pomůcek v portfoliu menšinová, nikoli jako dnes. Muži, dříve většinoví klienti, nám částečně utekli na web, avšak současně začaly do prodejen chodit ženy a páry. To je trend, který stále pokračuje. Ženy a páry dnes tvoří nadpoloviční většinu zákazníků.

Jaká je vaše tržní pozice?

Začali jsme v roce 1991, maloobchodní síť jsme spustili o osm let později. Postupně jsme zvyšovali podíl na trhu, což se ještě více zrychlilo s nástupem internetového obchodování. Dnes máme s tržbami kolem 250 milionů korun zhruba polovinu trhu.

Má trh prostor pro další růst?

Je to překvapující, ale máme spoustu let za sebou a erotika je stále na začátku. Teprve se stane mainstreamem, výrazně lepší časy se teprve dostaví. To víme nejen podle tendencí v České republice, ale také v zahraničí, protože tam se trh hodně mění. Nové trendy jsou vidět již i u nás. Jde hlavně o zdravotní prostor, do kterého se postupně segment rozrůstá.

Jak rychle váš byznys roste?

Ročně celý trh vykazuje nárůst o desítky procent a konečné číslo není ani zdaleka v dohlednu. Co jsem říkal o českém trhu a našem vnímání erotiky, tak to celosvětoví hráči vnímají stejně. Je to sféra s ohromným potenciálem.

Co očekáváte od prodejů přes internet?

On-line má své místo, ale spíše jako zdroj informací než jako přímý prodejní kanál. Sice se zvětšuje nabídka zboží dostupného v e-shopu, ale lidé stále potřebují přímou zkušenost. To je v mnoha případech nakonec znovu přivede do kamenných prodejen.

Člověk by čekal, že u erotického zboží bude vítězit diskrétní nákup z domu přes internet nad návštěvami kamenných obchodů.

Přístup se mění. Před dvaceti lety byl člověk vstupující do obchodu s erotickým zbožím vnímán zvláštně. To už dnes díky celospolečenským změnám není. Z erotiky je běžná součást života.

Proč tedy máte v prodejnách stále matné výklady?

Přece jen máme stále potřebu chránit zákazníky, aby si mohli v klidu vybrat a měli soukromí. Chtěli bychom jednou otevřít naše obchody jako Apple Store, avšak to ještě bude chvíli trvat. Ale stane se to. Souvisí to mimo jiné s tím, že z obchodů mizí pornografie a zůstává jen erotika.

Jak je to v zahraničí?

Cizina měla před námi náskok nejméně čtvrt století. Ale zahraničí jsme dohnali a v některých aspektech dokonce předehnali. Například jsme vybudovali síť obchodů v nákupních centrech, což v západní Evropě není obvyklé.

Takže se při expanzi do ciziny zaměříte na obchodní centra?

Ano, rádi bychom tam otvírali prodejny právě v nákupních centrech. V jakých zemích budete působit? Zatím nemohu být konkrétní. Jedná se však spíše o střední Evropu, máme ovšem ambici jít i na Západ. Zatím máme připravené dvě země, nakonec možná budou i tři. Celá příprava souvisí s tím, jak velké množství obchodů budeme schopni nasmlouvat a otevřít. To ovlivní i načasování. Pokud chceme uskutečnit náš plán mít v zahraničí desítky obchodů, pak se hodně z nich musí otevřít v relativně krátké době.

Zvládnete expanzi finančně sami, nebo se s někým spojíte?

Úvaha o nějakém strategickém partnerství je samozřejmě na stole. Je dána tím, že náš koncept lze kopírovat na větším množství trhů.

Jednáte s již s někým?

Jednáme dlouhodobě. Nyní se musíme vnitřně rozhodnout, jakou cestou jít. Můžeme pokračovat v současném duchu, můžeme vzít do hry mého syna. Je vícero různých koncepcí a zatím nejsme rozhodnuti. Nabídky ale máme. Jsou to všechny typy investorů. Finanční i strategičtí.

Chce od vás někdo koupit celou firmu?

Zájemci se objevili hned, co jsme koncept vytvořili, a objevují se dále. Kdyby přišla dobrá nabídka ve správný čas, tak se ničemu nebráníme.

Není nejlepší doba pro prodej společnosti právě teď, když je stále ještě na trzích přebytek kapitálu?

Otázka je, zda je to správná doba pro erotiku. Jsme na začátku cesty, a nevím, zda je dobré prodávat, když to nejlepší máme před sebou.

Co se s vaší branží dělo v krizi?

Erotika je anticyklická. Ani jeden z ekonomických extrémů nás příliš neovlivňuje. Když je krize, lidé přestávají kupovat domy, auta a kuchyně a věnují se více sami sobě. Protože erotické zboží není drahá věc a každá rodina si na to prostředky v rozpočtu najde.

Takže očekáváte, že na tom budete ekonomicky ještě lépe? Podle posledních zveřejněných údajů váš zisk tvoří jen nižší procenta z tržeb.

Tato čísla jsou z doby, kdy jsme připravovali koncept privátní značky. To bylo investičně náročné. Rostou také mzdy.

Podle zatím naposledy zveřejněných výsledků za rok 2015 jste měli tržby celkem 192 milionů korun a čistý zisk 4,8 milionu. Aktuálně již vyděláváte více?

Nevím, zda to nezakřiknu, ale pokud se něco nestane, tak budeme mít nejlepší výsledky firmy v historii. A to z hlediska obratu i zisku.

Cílíte podle svých slov na tržby kolem jedné miliardy korun. Bude to jen o českém trhu, nebo také o zahraniční expanzi?

V Česku je stále kam expandovat. Stále lze otevírat nové prodejny v obchodních centrech. Teprve nedávno jsme zahájili větší tlak na on- -line prodej, tam také bude nárůst. Je to tedy kombinovaný vliv domácí expanze, očekávaného růstu v zahraničí a e-shopu.

Kdy v tržbách na jedné miliardě korun budete?

Záleží na tom, jak rychle nastane průlom. Ale do pěti let to je reálné.

V zahraničí je váš obor pro investory zajímavý?

V jiných zemích jsou majetkové změny v prodeji erotického zboží velmi dramatické. Do branže se dostávají velcí hráči. Začalo to před lety, kdy německá televize Sat.1 koupila velmi krátce existující e-shop. Rychle z něj udělali německou jedničku. Nedávno privátní firma švýcarské rodiny Jacobsů investovala mimo jiné do velmi úspěšné firmy Lovehoney, která se celosvětově proslavila distribucí produktů značky Padesát odstínů šedi. Podobné transakce jsou pro branži velmi dobrým signálem, pomáhá to otevření erotiky.

Nestane se však, že do České republiky jednoho dne přijde někdo takto velký ze zahraničí a trh převálcuje?

Nepředpokládám to. Není důvod, proč by to dělali. Víme o sobě, oni nás sledují a nebudou s námi chtít bojovat.

Kde očekáváte, že bude váš obor za pět deset let?

To je těžké říci, vývoj je překotný. Dochází ke stále užšímu propojení erotických pomůcek a zdraví. To se před pěti lety vůbec neřešilo. Dnes to hýbe trhem natolik, že za pět let může být všechno jinak.

Co míníte propojením erotiky a zdraví?

Například Venušiny kuličky a další pomůcky zdraví napomáhají. Zdravý intimní život je základem psychiky, která ovlivňuje fyzické zdraví. Lidé si to čím dál více uvědomují. Nechali jsme si udělat výzkum, z něhož vyplynulo, že toto vnímání erotiky dorazilo ze zahraničí už i k nám. Jsou tři oblasti, které pomáhají a navzájem se ovlivňují. Jsou to zdraví, vztahy a radost. Vidíme to jako spojené nádoby. Pokud se trh bude někdy v nejbližší době měnit, pak to bude díky tomu, že si stále více lidí tyto věci uvědomí a bude je brát jako normální. Stejně jako je trendem zdravá výživa, tak to bude i u erotiky. Jsme součástí zdravých tendencí ve společnosti.