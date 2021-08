Ondřej Vlček z Avastu: Google i Apple jsou pro nás rizikem | E15.cz

Všichni tři klíčoví lidé Avastu se rozhodli pro variantu, že v rámci transakce dostanou méně hotovosti a větší podíl akcií v nově vznikající firmě. Proč?

Bylo to pro nás jednoduché rozhodnutí. Věříme, že spojená firma bude silná a bude se nám dařit ji dál posouvat. Transakci vnímáme jako další kapitolu Avastu, nikoliv jako prodej firmy.

Část hotovosti přesto dostanete, můžete to vyčíslit?

To se dá snadno vypočítat. Nejvíc dostane Pavel Baudiš. Po zaokrouhlení zhruba 9,4 miliardy korun, druhý spoluzakladatel společnosti Eduard Kučera 3,6 miliardy a já něco málo přes půl miliardy.

Jak dlouho jednání trvala?

Na to není jednoduché odpovědět. Předběžná jednání o tom, že je třeba trh konsolidovat, probíhala minimálně rok. Na začátku jsme přemýšleli, jaké kroky by pro nás vůbec dávaly smysl. Samotné jednání, které už mělo jasný cíl, trvalo několik měsíců, ve dne v noci.

Co vás vedlo k fúzi? Na videokonferenci jste naznačoval černé chmury na obzoru.

Trh se mění, a to docela rychle. Velké technologické společnosti jako Microsoft, Apple a Google se čím dál více zaměřují na bezpečnost a soukromí dat. Když Apple na konferencích představuje nové produkty, klade na tato slova čím dál větší důraz, to je zcela evidentní. Stejně tak Microsoft. Málokdo ví, že tato softwarová firma je dnes zároveň největší kyberbezpečnostní společností na světě, která má v tomto segmentu deset miliard dolarů obratu. A Google si nechce nechat něco utéct.

Takže Avast ohrožují velcí technologičtí hráči?

Ano, tento trend nám vůbec nepomáhá, protože tím přicházíme o potenciální zákazníky. Kromě toho je tu spousta malých dravých firem, které nás zas ohrožují z druhé strany. Pro nás to znamená, že je čím dál těžší a dražší získávat nové zákazníky. Logickou reakcí je fúze nebo akvizice, abychom škálováním zvýšili marži na jednoho uživatele.

Avast nepřemýšlel, že by rostl pomocí dalších nákupů?

My jsme od svého vzniku nakupovali dost, ale v tomto případě se nám zdálo, že je potřeba větší akce, ke které na trhu nebylo moc příležitostí. Já ale současnou transakci jako prohru rozhodně neberu. Když se na to díváte v krátkodobém horizontu, tak se řeší, kdo kupuje koho, jestli Volkswagen kupuje Porsche, nebo naopak. Ale já na to koukám jinak, v delším horizontu, a v něm je klíčové něco zcela jiného. My se teď snažíme postavit něco, co bude schopné čelit veškerým výzvám, které se na sektor ženou. Jestli se to bude jmenovat Avast, nebo nějak jinak, je mi teď jedno. Pro mě je hlavní, jak je firma schopná, kdo v ní pracuje a jaké má cíle. Proto je pro mě tato transakce jednoznačným úspěchem a je pozitivní i pro Avast.

Takže jste o nákupu jiné firmy v posledním roce nejednali?

Pořád jednáme, máme cíle a harmonogramy na převzetí desítky firem, jednáme neustále a tato snaha bude ještě akcelerovat. Obě firmy (Avast a NortonLifeLock – pozn. red.) jsou totiž velmi ziskové a tyto vydělané peníze mohou buď rozdat akcionářům, nebo investovat do dalšího růstu, například nákupem menších firem. Já se jednoznačně přikláním k dalšímu růstu, dividendy mi proti velkým technologickým hráčům v ničem nepomohou.

Jsou nějaké další akvizice Nortonu, Avastu, potažmo nové společné společnosti na spadnutí?