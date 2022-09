Groupon je první vlaštovka. Chceme další burzovní firmy, říká Šenkypl | E15.cz

Investiční skupina Pale Fire Capital (PFC) prochází největším přerodem od svého vzniku. Končí se startupy a kouká po větších firmách, které se zároveň snaží i aktivně ovlivňovat. Poprvé skupina investovala do výrobního podniku a před sebou má i rozhodnutí, zda jít na burzu. „V tuto chvíli na ni ještě připraveni nejsme. Myslím, že je třeba, abychom ještě na dvou akciových investicích typu Groupon předvedli, co dokážeme a jak k investicím přistupujeme. Chceme se rozhodnout zhruba do roka nebo dvou,“ říká jeden z partnerů investiční Pale Fire Capital Dušan Šenkypl.

V poslední době je vaše skupina v oblasti nákupů a prodejů aktivní. Tento měsíc jste poprvé vstoupili do průmyslu, když jste získali čtvrtinový podíl v českém výrobci tepelných čerpadel Acond. Je to ojedinělá investice, nebo mohou akvizice podílů ve fabrikách přibývat?

PFC nyní prochází přerodem. Dříve jsme investovali do těch nejmenších a rychle rostoucích firem a nyní se transformujeme do skupiny hledající příležitosti u větších, etablovaných společností, které však mají stále velký potenciál růstu. Je pravda, že před rokem nebo před dvěma bych si nemyslel, že budeme mít podíl ve výrobní společnosti. Ale je to i o tom, že PFC byla vždy otevřená příležitostem, a když se nějaká objevila a dávala nám smysl, šli jsme do toho. V tomto zůstáváme konzistentní. Zároveň je třeba říci, že se asi nikdy nebudeme dívat na fabriky s jednociferným růstem. Existují ale obory, které procházejí dynamickými změnami a kde vidíme dlouhodobý růstový potenciál. To je případ právě Acondu.

Jak jste se k této příležitosti dostali?

Původně jsme si udělali analýzu trhu obnovitelných zdrojů, protože jsme v rámci války na Ukrajině učinili závazek výstavby solárního parku. Když jsme první analýzu dokončili, přišla nám tepelná čerpadla jako nejsmysluplnější investice, která spojuje potenciál růstu a zároveň energetickou soběstačnost a udržitelnost. Nakonec jsme se rozhodli, že místo výstavby solárního parku investujeme do výrobce tepelných čerpadel. Místo jednorázové akce budeme aktivně rozvíjet tuzemský trh obnovitelných zdrojů energie.

Znamená to, že plán výstavby solárního parku je u ledu?

Nakonec jsme vyhodnotili, že je efektivnější dát peníze na Acond, kde můžeme přispět i našimi zkušenostmi. Koukáme se na jednu menší solární elektrárnu, ale investici do Acondu se to nepřiblíží. Chceme v rámci tohoto projektu spíše vytvořit návod pro obce, jak investovat do komunitní solární elektrárny.

Tuzemský trh výrobců tepelných čerpadel je výrazně roztříštěný, přičemž řada firem se považuje za jedničku v oboru. Kam Acond z pohledu velikosti obratu zařadit?

Myslíme si, že z hlediska obratu jsme u firem s českým kapitálem jednička určitě my. Když vezmeme ty se zahraničním vlastníkem, patříme do první pětky. Z hlediska produkce to znamená, že v současnosti dokážeme vyrobit nízké tisíce čerpadel ročně. To je ale současný stav. Do roka to díky nově budované výrobní hale může být několikanásobně víc. Postupně bude nová fabrika najíždět a do tří let v ní chceme určitě produkovat nižší desetitisíce čerpadel ročně. Počítáme s výrazným nárůstem odbytu na českém trhu, současně se ale chceme čím dál víc soustředit i na zahraničí.

Byla investice do nové haly i hlavním důvodem, proč firma hledala vnější kapitál?

Investice je v řádu stamilionů, což je dost, ale je třeba říci, že Acond aktivně investora nehledal. Ano, pokukovali po možném investorovi, aby růst urychlili, ale ve finále jsme Acond našli spíš my. Pak už rozhodla naše flexibilita, tedy fakt, že PFC dokáže dokončit transakci do tří měsíců. V současné situaci na trhu čerpadel je totiž každý týden důležitý. Teď, když získáváme know-how v tomto oboru, se navíc rozhlížíme i po synergiích.

Zmínil jste expanzi do zahraničí. Kam to bude?

Díváme se na celou západní Evropu. V současnosti je to tak, že celý evropský trh včetně toho českého odebere veškeré produkty od kohokoliv, kdo je na trhu. Nabídka nemusí stačit ani v budoucnu. Předpokládá se, že do roku 2030 se v Evropě prodá jen v rezidenčním sektoru 45 milionů čerpadel. V tuto chvíli exportujeme do zahraničí o něco méně než čtvrtinu, v budoucnu by to mohla být většina.

Kam chcete firmu dostat?

Až budeme vyrábět přes deset tisíc čerpadel ročně, budeme mít obrat v jednotkách miliard korun. Ale teď nás zaměstnává něco jiného. Řešíme expanzi na zahraniční trh, což byl i jeden z hlavních důvodů, proč si Acond vybral nás.

Mluvil jste o možných synergiích. kde je hledáte?

Investice do Acond nám umožňuje hledat jak synergické firmy přímo pro Acond, tak mimo ní. Zkoumáme celý trh ze všech stran a zvažujeme, jak tento náš nový obor rozvíjet. Vzhledem k tomu, že Acond se zaměřuje na tepelná čerpadla pro rodinné domy, přemýšlíme o rozšíření pro firmy. Dává to smysl zejména u podniků, které mají tepelný zdroj na plyn. Naše čerpadla totiž teplo získávají ze vzduchu, a snižují tal závislost nejen na plynu, ale i na energiích celkově. Zefektivnění výroby pomoci industriálních čerpadel podle mě může být ekonomicky extrémně zajímavé, o to víc, když vidíme, jaké jsou dnes ceny energií.

Znamená tedy hledání synergií akvizici firem zaměřující se průmyslová tepelná čerpadla?

Jsme na začátku. Všechno zatím zkoumáme. Samozřejmě řešíme i otázku drahých a stále nedostatkových vstupů, například v oblasti kompresorů a elektroniky. Momentálně provádíme analýzu celého výrobního řetězce pro tepelná čerpadla tak, aby Acond nebyl závislí na žádném výrobci a zároveň řešíme, zda by nedávala smysl integrace některé dosud externí části výroby. Ta nejužší hrdla jsou momentálně zmíněné kompresory a elektronika, což jsou v zásadě zahraniční výrobci, ale je pravda, že velmi zajímavý segmentem jsou i zmíněná industriální tepelná čerpadla, která mohou snížit energetickou náročnost průmyslové výroby.

V této oblasti podnikají i české firmy?

V celém středoevropském regionu je řada výrobců, kteří začali dovážet klimatizace, následně otočili jejich chod a použili je na topení. Nicméně v Česku jsme se dostali zdaleka nejdál - jsme technicky zdatní a myslím, že to podpořilo i typicky české kutilství v pozitivním slova smyslu. V regionu v této oblasti díky tomu nemáme konkurenci, soupeříme jen se západními nebo například japonskými společnostmi.