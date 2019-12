Karel Vágner: Karel Gott byl určitě mimozemšťan | E15.cz

Baskytaru mu sice již pokrývají pavučiny, přesto hitmaker Karel Vágner nezahálí. Napilno má zvláště s produkcí filmů pro svého rybařícího syna Jakuba. V rozhovoru pro E15 Premium prozradil nejen to, na čem v životě nejvíce vydělal, ale také jak to měl s obchodní stránkou své kariéry Karel Gott.

Co s vaší branží udělal nástup internetu a dalších technologií?

Vydavatelství na to velice doplatila, zkrachovaly obchodní sítě. V poslední době to zabalil například i Bontonland, který vzdoroval poměrně dlouho. Podle všeho zažíváme konec kamenných obchodů s hudebními nosiči. Než se přešlo na nějaký finančně zajímavější model prostřednictvím streamovacích služeb typu Spotify nebo Apple Music, chvíli to trvalo a doplatili na to hudebníci i vydavatelé. V mezidobí si totiž z internetu každý bezplatně stahoval, co chtěl. Nyní se již autorská práva a vše, co s tím souvisí, hlídají více.

Na čem vyděláváte, když už se fyzické nosiče moc neprodávají?

Cédéčko stojí například 200 korun. Podáte pět tisíc kopií, což je dnes úspěch. To je tržba milion. Necelých deset procent, tedy řekněme sto tisíc, zaplatí vydavatel Ochrannému svazu autorskému. Slušnou desku nepořídíte s menšími náklady než 600 tisíc korun. Pokud je na albu například čtrnáct skladeb, dostanou autor hudby a autor textů každý kolem tří tisíc korun. To jsou směšné peníze. Vůbec nechápu, jak se lidé, kteří píšou jen texty k písničkám, mohou uživit.

Spíše tedy vložíte peníze do reklamy a pak z toho těžíte na živých koncertech. Myslet si, že vyděláte na prodeji cédéček, by už bylo většinou naivní.

Mohou výpadek příjmů za prodej fyzických nosičů nahradit streamovací služby?

To se teprve uvidí, všechno je stále ještě ve fázi zrodu. První výsledky už ale tyto služby mají. Navíc OSA pro nás pracuje velmi dobře.

Co z obchodního hlediska považujete za svůj největší úspěch?

Asi největším darem bylo, že jsem se potkal s Hankou Zagorovou. Nejen podnikatelsky, ale hlavně lidsky. Bez ní bych nebyl tam, kde jsem. Prospěli jsme si navzájem. Ona mi mimo jiné pomohla vyhnout se tomu, co bych ve své kariéře nikdy nesnesl. A to jsou prázdné sály. Patřím k těm šťastlivcům, kteří to nikdy nezažili. Víte, co je to za nádheru?

Jinak první zlatou desku jsem obdržel za milion prodaných nosičů Holek z naší školky. Nepříliš daleko od tohoto čísla jsme byli i s deskou písniček o Šmoulech. Teď se dává zlatá deska za pět tisíc prodaných desek. To je směšné. My jsme jen u singlů prodávali u každého 200 až 250 tisíc. U dlouhohrajících desek to byl klidně dvojnásobek.

Které jsou vaše komerčně nejúspěšnější skladby?

Za Holky z naší školky mi nechodí peníze jen z České republiky, ale i ze zahraničí. Dokonce z Ameriky nebo z Japonska. Mou nejpoužívanější skladbou v zahraničí je písnička Usnul nám, spí, kterou jsem udělal pro Hanku Zagorovou s Pavlem Žákem. Tuto píseň, jejíž anglický text This is my life napsal Miloš Skalka, nazpívalo asi čtrnáct zpěváků a skupin po celém světě.

Propojoval jste role hudebníka a podnikatele?

Absolutně se to prolínalo. Vždycky jsem si všechno hlídal sám. Nikdy jsem v zahraničí neměl agenty.