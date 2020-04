Ředitel Motola: Jsme jako automobilka, která nevyrábí | E15.cz

Kvůli koronaviru musela Fakultní nemocnice v Motole přestat provádět vyšetření a operace, které nejsou nezbytně nutné. Stejné opatření platí i pro další zdravotnická zařízení. Šéf největší nemocnice v Česku a bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík připouští, že se to může projevit na zdravotním stavu populace. „Až jednou budeme tuto epidemii rozebírat do podrobností, možná budeme překvapeni, co takzvaná potlačená péče způsobila.“

Co je nyní největším problémem českého zdravotnictví? Množství lidí nakažených koronavirem, chybějící ochranné prostředky, nebo obavy z nedostatku financí letos a v příštím roce?

Bojím se hlavně toho, že budeme mít hodně zdravotníků mimo službu. Nejdůležitější je, aby jich co nejvíce bylo zdravých.

Nakolik je personál Fakultní nemocnice v Motole zasažen nákazou?

Epidemii zvládáme bez problémů. Ze šesti tisíc tří set zaměstnanců jich je nakažených deset, dvacet devět je v karanténě.

Z čeho tedy pramení vaše obavy, že budou zdravotníci mimo službu?

Některé menší nemocnice na tom nejsou dobře, například prachatická nebo pardubická. Tam je situace varující. V Motole jsme zavedli přísná hygienická a bezpečnostní opatření. Doufám, že budou fungovat. Tím nechci říci, že by někde situaci podcenili. Ze začátku jsme byli všichni amatéři. S takovou obří infekcí se nikdo z nás nesetkal. Teoreticky víme, jak se máme chovat, ale teprve v praxi si nutná pravidla a návyky osvojíme.

Zdravotnická zařízení si stále stěžují na chybějící respirátory, zejména nejvyšší, třetí třídy. Šéf rezortu Adam Vojtěch v pondělí slíbil, že se na jejich nákup zaměří. Neměl to udělat už dříve?

Zásobu respirátorů třetí třídy máme vždy zhruba na týden. Uvidíme, jak se dodávky budou vyvíjet. Určitě by se měla rozjet česká výroba. Pokud mám správné informace, respirátory splňující nejpřísnější kritéria, vyrábí pouze americká firma 3M. K těm se ale už nedostaneme, protože USA je zakázaly vyvážet.

Ministr vnitra Jan Hamáček řekl, že je k dispozici čínská alternativa těchto respirátorů pod označením GB19083, kterou Česko dováží. Proč je nepoužíváte?

Čína má vlastní normu, která musí projít našimi zkušebnami. Zatím se testovaly čínské respirátory druhé třídy a ukázalo se, že vyhovují. O čínských „trojkách“ momentálně nemám informace. Intenzivně také prověřujeme české respirátory této kategorie. Jejich nevýhodou je, že mají nasazovací filtry a nejsou tak flexibilní jako americké. Podstatné je, nakolik nás vytíží těžké případy ventilovaných pacientů.

Kolik amerických respirátorů třetí třídy spotřebujete?

Momentálně máme tři ventilované pacienty a na jednoho spotřebujeme pětadvacet „trojek“ denně. To není málo.

Vláda tvrdí, že nakažených lidí v posledních dnech ubývá. Odpovídá tomu i situace v Motole?

Skutečně se zdá, že se to zlepšuje. A zaklepejme to na dřevo. Nakolik ale bude možné hovořit o tom, že jsme z nejhoršího venku, se ukáže až kolem 20. dubna. Uplyne zhruba měsíc a půl od okamžiku, kdy se v Česku objevili první nakažení. Všechna čísla ze světa vypovídají o tom, že za šest až sedm týdnů dochází ke zlomu. Pokud ve druhé polovině měsíce budeme ve stavu, v němž jsme nyní, podařilo se epidemii rozložit do delšího úseku, aniž zkolabovalo zdravotnictví. Nechci to ale zakřiknout.

Nakolik se v motolské nemocnici změnila atmosféra? Co všechno lékaři, sestry a další personál musejí zvládat?

Ve všech nemocnicích, a zvlášť v univerzitních je problém v tom, že mají podíl elektivní a akutní péče v poměru sedmdesát až osmdesát ku dvaceti. Přibližně ze čtyř pětin tedy dělají plánované výkony a zbytek připadá na nutné chirurgické zákroky, úrazy, porody a podobně. Po vypuknutí epidemie koronaviru ale ve všech velkých nemocnicích provádíme prakticky jen tyto akutní úkony. Celkový výkon rapidně poklesl, hodně personálu je doma. Jsme jako automobilka, která téměř nevyrábí.