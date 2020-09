Interim manažer: firmy se námi nechlubí | E15.cz

Vaše první firma vznikla v krizovém roce 2009, letos po vypuknutí epidemie koronaviru jste založil druhou. Vyplatí se využít recese?

Krize vytvářejí nové příležitosti, k nimž bychom se za standardních situací nedostali. První firma byla poradenská, ale velmi brzy se přetransformovala na interim management a má za sebou stovku úspěšných projektů.

Když jste začal nabízet služby interim managementu, změnili se vaši klienti?

V předchozích letech jsme analyzovali situaci ve firmách a navrhovali nápravná opatření. Někomu se zasekne byznys a potřebuje změnit financování, obchod, marketing, technické řízení či lidské zdroje. Jiný je naopak úspěšný, ale neví, jak expandovat. Teď nejen radíme, ale potřebné kroky i odpracujeme. Za to, že je dotáhneme do konce, neseme plnou odpovědnost. Může to být nastavení nové obchodní nebo marketingové strategie, stejně jako založení zahraničních poboček. Jde o nastartování podniku tak, aby jeho růst stál na pevných základech.

Je rozdíl mezi krizovým a interim manažerem?

Ten první nastupuje při opravdu zásadním problému, který ohrožuje firemní integritu a ekonomickou stabilitu. Firma je například závislá na jednom exportním teritoriu, o které přijde. Oproti tomu úkolem interim manažera je takzvané změnové řízení. Patří sem zavedení nových postupů a metod řízení nebo nahrazení odešlého manažera z organizace do doby, než přijde nový kmenový.

Prozradíte, kolik si vy a vaši kolegové vyděláte?

Jsme velmi dobře zaplacení na úrovni špičkového manažera velké korporace. Podle velikosti firmy a náročnosti úkolu může být odměna interim manažera tisíce i desetitisíce korun denně, ale musí si obvykle hradit vlastní náklady, a to i ty na svůj tým. Navíc to pro klienty není mzdový náklad, jsme jejich investice. Není těžké si spočítat, kolik podnik ušetří najmutím profesionála s požadovaným know how. Výsledkem jeho práce může být snížení nákladů nebo zvýšení tržeb v desítkách procent.

O co je největší zájem?

Jednoznačně vedou revize marketingových a obchodních strategií. Tvoří zhruba osmdesát procent poptávky. Firmy chtějí vědět hlavně to, jak si stojí jejich konkurence, a zda nemají zákazníkům nabízet jiné produkty a služby. Takže nyní nejvíce poskytujeme marketingové a obchodní ředitele. Před koronakrizí byl zájem spíš o výkonné a personální ředitele. A stále trvá, bez ohledu, jestli krize je nebo není, zájem o technické ředitele.

Máte teď s ohledem na dopady lockdownu ekonomiky hodně zakázek z automotive nebo cestovního ruchu?

Obracejí se nás především ti, kterým padá byznys, bez ohledu na obor. Aktuálně někteří zvažují, jestli snížit náklady na minimum a počkat, až se virus přežene. Teď mám zákazníka, který přemýšlí o úplně jiném oboru podnikání. Další zase chtějí, abychom jim otevřeli pobočky na Slovensku, v Maďarsku nebo Polsku. Trh, firmy i jejich požadavky jsou velmi individuální.

Kdyby se na vás obrátil majitel podniku, který obchoduje v Číně, co byste mu doporučil? Ptám se i proto, že země vyhrožuje Česku sankcemi po nedávné návštěvě senátora Vystrčila na Tchaj-wanu.