Zrušení olympiády by nás stálo desítky milionů, říká majitel Alpine Pro | E15.cz

Sektor služeb a maloobchodu výrazně postihla pandemie. Můžete toto téměř roční období popsat z hlediska výrobce a prodejce sportovního oblečení?

Kvůli vnitřním chybám jsme zažili horší období, nyní ale překonáváme druhou nejtěžší situaci za dobu podnikání. Před vypuknutím pandemie jsme byli v dobré kondici, teď nás situace hodně oslabuje. Nechci malovat čerta na zeď, koronakrize nepřispívá nikomu, což je vidět napříč hospodářstvím, a oslabí celý svět. Doufáme, že to přežijeme a nakonec vyjdeme posíleni. Každá krize trh ovlivní a pročistí. Chceme samozřejmě být mezi těmi, kteří přežijí.

Ovlivňuje vaše prodeje skutečnost, že jsou kromě obchodů zavřená i horská střediska?

Určitě to vliv má. V letošní zimě je prodej nejslabší za poslední roky. Když to porovnáme s minulou zimou, která byla také špatná, ale kvůli počasí, prodeje jsou slabší o vyšší desítky procent.

Čemu to přičítáte?

Důvodů je několik. Před Vánocemi, když byly otevřené obchody, nebyl sníh. Teď, když sníh napadl a je zima, která tady pět let nebyla, jsme zavření. K tomu když spotřebitel vidí, že jsou zavřená i lyžařská střediska, nemá důvod nakupovat. Něco se prodá v dětském zboží, ale obchody jsou jinak velmi malé. Souběh těchto faktorů velice negativně ovlivnil prodej zimního sportovního a outdoorového zboží.

Lze odhadnout, o kolik by byly tržby za normální situace vyšší, když by jim nahrávalo i současné typicky zimní počasí?

Teď jsou tržby skoro nulové. Lze porovnávat s loňským rokem, kdy byla slabá zima, ale ekonomika dobře fungovala. Kdyby všechno standardně fungovalo, tak bychom na tom mohli být meziročně až o dvacet procent lépe než loni, kdy nebyl sníh.

Stále se hovoří o možném zrušení olympijských her v Japonsku, které se odsunuly o rok. Co by to pro Alpine Pro jako partnera Českého olympijského výboru znamenalo?

Pro nás bylo už dost zásadní loňské odložení olympiády. Jsou to vícenáklady, co se týká propagace, marketingu, skladování a upřímně říkám, že nepracujeme s jinou variantou, než že hry budou.

Dala by se vyčíslit ztráta, která by vám případným zrušením vznikla?

Pohybovalo by se to v desítkách milionů korun. Ale opravdu počítáme s tím, že olympiáda bude. Jsme jedna ze značek, které jsou spojené s olympijským výborem a někomu se vybaví při vyslovení slova olympiáda, což nám marketingově pomáhá.

Marketing je jedna věc, zároveň ale šijete i pro jiné značky, což vám marketingově nepomůže. Proč?

Celý systém, který jsme vybudovali v Asii, je velice nákladný a český trh, na kterém jsme zejména zastoupeni, je pro zásadní růst malý. Pro značku Alpine Pro, která má zhruba miliardu obratu, je jasné, že dvě miliardy tady neuděláme. Expanze do zahraničí je těžká a nákladná. Teď se nám sice některé nové trhy daří obsazovat, ale musíme produkci rozprostřít do co nejširší řady výrobků. Vyrábíme pro jiné značky proto, že máme v Číně například propracovaný systém kontroly. Pro jiné značky je výhodnější si nás najmout, než aby si systém draze vytvářely samostatně. Tím nám padají náklady a něco vyděláme na provoz.

Před lety jste si ale na Čínu jako na dodavatele stěžoval. Co se změnilo?

Problémy s dodavateli máte všude, i v Česku. Ale je to byznys a něco se povede, a něco ne. Teď ale už nemůžu úplně říct, že máme v Číně s výrobou problémy. Navíc nešijeme jenom v Číně, ale i v jiných zemích. Tam to není zaběhnuté a problémy se stále řeší.

Kde jsou největší?

Aktuálně jsou nejhorší v oblasti lodní dopravy z Číny. Když vám cena náhle vzroste na trojnásobek až čtyřnásobek, je to neočekávaný náklad, který v kalkulacích nemáme započtený. To nyní řešíme nejvíc.