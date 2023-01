Eva Zamrazilová: K éře levných peněz se jen tak nevrátíme | E15.cz

Chronické a obrovské schodky vládních financí významně roztáčejí českou inflaci. Lidé i byznys si už na počátku pandemie zvykli na to, že stát je vždy vytáhne z bryndy a bohatě je „odškodní“ za prožitá příkoří. A není tak třeba dělat si rezervy pro strýčka Příhodu, ani se extrémně krotit v útratách. Výsledkem jsou vyšší sazby centrální banky, tedy dražší hypotéky a úvěry obecně, než by byly za situace spořádaného rozpočtu. „Pokud vláda pojede tříprocentní strukturální deficity, bude těžké držet cenovou stabilitu a sazby budou muset být soustavně třeba o procentní bod vyšší, než by byly při neutrální fiskální politice,“ říká viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová.