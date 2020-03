Koronavirus tu bude měsíce, říká šéf stomatologické komory Šmucler | E15.cz

Potřebujeme, aby stát co nejmíň krvácel, lidi budou mít dál rakovinu a zubní kazy, nemůžeme to nechat zabít, říká Šmucler. Musíme podle něj udržet ty klíčové věci a tam by se měly rozdělit roušky a respirátory. Stát zakázal, aby si lékaři mohli respirátory sami kupovat. Šmucler teď s kolegy distribuci pomůcek řeší vlastní cestou. Je podle něj logické, že řada lékařů je nakažená, jde jim teď o vše a riskují. Dodává, že neví, kam stát respirátory, které nakoupil, rozdělil.

Karanténa nic nezměnila, potřebujeme skutečnou karanténu, míní Šmucler. Stát by měl dohlédnout na to, že se skutečně dodržuje, v ulicích by mohla být i armáda. Roušky by pak měli lidé nosit povinně. Šmucler apeluje na lidi, aby je opravdu nosili. Klíčové podle něj je ochránit starší lidi. Koronavirus totiž nezmizí během pár dní, ale bude tu měsíce.

Zdravotnictví by měli převzít Lékaři bez hranic, jsou zvyklí přijít někam, kde není systém, říká Šmucler. Musíme myslet krizově a říct si férově, co máme a co chybí. Taky je třeba se připravit na ekonomickou krizi a dopady, jaké to bude mít na firmy i lékaře.