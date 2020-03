Koučka: V karanténě se věnujte tomu, na co jste neměli čas | E15.cz

Řada lidí má nyní omezený pohyb venku, dá se na takovou situaci připravit?

Připravit se na to nedá. Je to stresová situace a je normální, že máme obavy. Každý na ten stres reaguje jinak a měli bychom poslouchat sami sebe, co potřebujeme. Někdo o tom potřebuje mluvit, někdo o tom číst, někdo ventilovat emoce.

Může nás ovlivnit množství negativních informací kolem nás?

Opět na to není univerzální odpověď. Někdo to potřebuje sledovat a komentovat, někdo je tím už tak zahlcen, že už ty zprávy sledovat nechce. Je dobré se ptát, jestli to potřebujeme, chceme. Opět tedy vnímat sama sebe.

Pokud jsme již zprávami přehlceni, čím se nejlépe odreagovat?

Důležité je přiznat si, že obavy máme, a vyhledat lidi, s kterými o tom můžeme mluvit. Mnohem důležitější než psát maily a komunikovat přes sociální sítě je přímý kontakt, zatelefonovat si. Mluvit o tom nahlas.

Pokud někdo ventiluje problémy raději běháním a nyní to nejde, může cvičit doma. Někomu pomáhá vztek a křik, tak se může domluvit s okolím, že bude mít „vztekací“ okénko.

Někdo ale třeba nemá obavy, ale nesmí chodit ven. Jak by měl nejlépe využít volný čas?

Ideální je v něčem udržet rytmus, jaký jsme měli dosud, pokud chodím pravidelně v určitý čas cvičit, tak cvičit ve stejnou dobu doma.

Zároveň to chce dělat věci, na které nemáme jindy čas, co jsme odsouvali, nestíhali, co nám doposud nešlo. Najít si něco pozitivního, co můžeme ovlivnit. Spoustu věcí teď nemáme pod kontrolou, toto může dotyčnému ukázat, že situaci kontroluje alespoň částečně.

Třeba zavést pravidelné aktivity s rodinou jako společné sledování filmů či společné snídaně. Nebo se společně dohodnout, že budeme mít část dne každý na čtení.

Jak nejlépe doma zabavit děti?

Důležité je se s nimi o té situaci bavit, přiměřeně věku jim vysvětlit, co se děje. U školních dětí je určitě dobré si společně sestavit program, režim dne: tady se budeme učit, tady budeme dělat něco zábavného. Zkrátka aby dítě nemělo jen bezbřehé prázdniny. Maminky si nyní posílají řadu tipů, co s dětmi dělat, televize také nabízí programy s výukou.

Na internetu je možné absolvovat rovněž různé kurzy…

Sama nyní připravuji pro společnost, která se zaměřuje na podnikové manažery, webinář. Bude o tom, jak umožnit podřízeným pracovat z domova a jak v takové situaci lidi vést, komunikovat s nimi, především z pohledu práva a lidských zdrojů.