Radek Pokorný: Koronavirus postihne celý trh automobilových veteránů | E15.cz

Projevuje se krize spojená s pandemií koronaviru na trhu historických automobilů?

Jsme stále na začátku. Stále je nouzový stav a je to vlastně měsíc, kdy tato velmi vážná situace ochromila globálně celý svět tak rychle, a tak drasticky. Ochromilo to úplně všechno. Sběratelství a zejména klasické vozy patří do skupiny položek v rozpočtu sběratelů, firem, rodin, které jsou zbytné. Jsou první, které člověk škrtne. Pokud platí, že od roku 2015 začala krize, která trh s klasickými vozy velmi zpomalila, tak teď se vše úplně zastavilo. Jak jsou lidé v nouzovém stavu doma, nemají co na práci, paradoxně se na klasické vozy koukají a zájem jakýsi je. Ale spíš kvůli tomu, že se nudí. Ne kvůli tomu, že by chtěli významně nakupovat. Očekávám, že jakmile nouzový stav skončí, začnou lidé řešit zaměstnání, firmy, rodiny, starší část populace. V tu chvíli trh bude velmi pomalý.

A jaký čekáte další vývoj?

To je opravdu velmi brzy hodnotit, ale ceny už jdou dolů a nemyslím si, že by se to mělo v krátkém horizontu obrátit. Pozitivní bude, že na trh asi přijde mnoho zajímavých vozů, sbírek a podobně za dobrou cenu. Pokud tedy už nedávno bylo dobré nakupovat, tak teď to bude ještě zajímavější. Kdo je silný a má zdroje, může přijít k velmi zajímavým kusům.

Váš investiční fond byl založen před necelými pěti lety. Kolik do něj již vstoupilo investorů?

Nabírání investorů je nekonečný proces, v současnosti jich je 34.

Jakého dosahujete zhodnocení?

Zhodnocení, o které se snažíme, by nemělo být nižší než pět procent ročně.

Daří se to?

Ano. Samozřejmě když půjdete po jednotlivých autech, rostou některá více, některá méně a některá i mírně klesají. Je to takový živý organismus.

Kolik máte ve fondu aut? A směřujete k nějakému maximálnímu cílovému počtu vozů ve fondu?

V tuto chvíli jich je 18. Celkový počet není jinak ohraničený, ale určitě se z toho nestane nějaká masová záležitost. Zatím se nám nestalo, že by nám někdo nabídl k odkupu celou sbírku třeba třiceti aut. Víme o jedné sbírce na severu Německa, což je 160 aut. Byla za hodně zajímavou cenu. To se často stává u velkých sbírek, když majitel zemře a pozůstalí k tomu nemají vztah. Mohlo se docílit až 60procentní diskontace z celkové částky, což už bychom klidně řešili tím, že bychom šli do úvěru. Něco takového se stát může, ale ještě se to nestalo.

Jakou hodnotu mají vozy ve vašem fondu?

Od investorů jsme nasbírali řádově 70 milionů a tyto peníze utratili. Vozy, které jsou u nás ve sbírce déle, už třeba mají trošku jinou hodnotu než čerstvě nakoupené. Naší snahou je nakupovat za co nejméně.

Setkal jsem se s názorem, že investiční fondy zaměřené na veterány, zakládané v posledních letech například bankami, deformují trh a stojí za neopodstatněným růstem cen.

S tím rozhodně nemůžu souhlasit. Jestli něco stojí za neadekvátním růstem cen, tak to jsou spíše aukce. Fond se musí chovat velmi konzervativně, protože nakládá s cizími penězi. Nemůže něco koupit bezhlavě. Musí se snažit nakupovat za co nejlepší cenu, aby získal pro investora prostor k růstu ceny. Už jsem na aukcích zažil, že přišel člověk z fondu a choval se jako někdo, kdo si peněz neváží, protože nejsou jeho, a utratí více. Rozhodně to ale není pro nás dané pravidlo.

Nemohou ale investiční fondy na trhu působit tak, že zvyšují poptávku?

Investičních fondů zaměřených na automobilové veterány je málo. U nás byly včetně nás dva. Ten druhý sliboval patnáctiprocentní zhodnocení a už nefunguje. Navíc my na aukcích nenakupujeme. Musíme vyhledávat vozy, které mají prostor k cenovému růstu nebo jsou výrazně výjimečné.

Kdo je typickým účastníkem ve vašem fondu? Fanoušek historických vozidel?

Nejsou to jen fandové do starých aut. Na druhou stranu naši investoři nejsou typickými investory na kapitálovém trhu. Jsou to lidé, kteří mají nějaký vztah k historii. Teď se objevují lidé, kteří poměrně tvrdou prací za 30 let vydělali peníze, zjistili, že mají volné zdroje. Kromě peněz, které nainvestovali do různých produktů na finančním trhu, jim zbude milion. Tak jej vloží do našeho fondu. Obvykle to je investice s nějakou emocí, i když to nemusí být přímo vztah k autům.

Někteří ale zároveň sbírají automobilové veterány?

Ano, většina z nich přímo vlastní svůj historický vůz.

Může si účastník ve vašem fondu spoluvlastnictví historického vozu v nějaké formě užít?

Fondová auta mají být opečovávaná, aby jejich hodnota rostla. Jinými slovy – auto nemůže někde jen tak jezdit. Vozy se účastní různých výstav, jízd elegance a dalších různých akcí. Tam je investoři mohou vidět, mohou se s nimi pár desítek metrů pod dohledem svézt. Většinou je to akce spojená s nějakou další událostí, ať jsou to třeba gala večery, vyhlašování výročních cen, ochutnávka vín nebo výstava. Tam ale slouží spíše jako dekorace.

Podle čeho vybíráte automobily do fondu?

Kritéria nejsou společná pro všechny vozy. Obecně řečeno to jsou počty vyrobených kusů, stav vozidla, jeho historie, počet majitelů a příběh. A to poslední je nejdůležitější, hodně ovlivňuje cenu. Jestliže v autě seděl významný herec, auto se zúčastnilo významného filmu, podepsal ho významný člověk. To vše hraje roli. Zajímavá auta jsou i ta vyrobená v limitovaných sériích. U velkosériově vyráběných vozů hraje velkou roli počet majitelů, počet najetých kilometrů, jeho původnost, jestli má kompletní servisní dokumentaci a tak dále. U každého vozu ale záleží na něčem trochu jiném.

Jaký zajímavý příběh máte ve sbírce?

Fiat 131 Mirafiori Abarth. Závodní vůz Markku Aléna, se kterým jezdil seriál mistrovství světa v rallye a na střeše podepsán. Když se v roce 2016 dozvěděl, že vůz je u nás ve fondu, vyžádal si, abychom ho dovezli na sraz legend společnosti Alitalia. Sešly se tam všechny vozy, které v barvách Alitalia v 70. a 80. letech jezdily rallye. Pan Markku Alén v tomto voze jel jízdu elegance v San Marinu a podepsal se na střechu, vedle se podepsal i Sandro Munari (italský závodník, který rovněž pilotoval Fiat 131- pozn. aut.), protože jsou kamarádi. To je pro nás velmi zajímavý příběh originálního auta, protože těchto „abarthů“ je jen několik a tohle je skutečný originál.