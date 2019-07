Lagardeová je dáma na správném místě, lákání Česka do eurozóny bude silnější, říká ekonom Zahradník | E15.cz

Je podle Vás Lagardeová tou správnou volbou do čela ECB?

Pokud bych měl říct, že je jednou jedinou, byl bych na pochybách. Ale jestli mám říct, že je správnou volbou mezi pěti nebo šesti možnými kandidáty, tak určitě ano. Tím chci říct, že není jedinou představitelnou osobou, která by tuto pozici zvládla, místo v úzkém finále výběru ale určitě má a návrh unijních lídrů je podle mého velice kompetentní.

Lagardeové je sice vyčítáno, že nemá hluboké ekonomické vzdělání, že se v podstatě celý život pohybovala v politice a že nemá zkušenost s tím, jak banky fungují, přesto si myslím, že její kurikulum je velice působivé. A to i v porovnání s ostatními osobnostmi, které byly v této souvislosti zvažované – ať už se jedná o německého kandidáta Jense Weidmanna, nebo duo Finů Olliho Rehna a Erkkiho Liikanena. To jsou pro vedení ECB suverénně nejlepší kandidáti a žádný z nich by nebyl šlápnutím vedle, to samé však bohužel nemůžu říct o zbylých pozicích, které mají být v rámci EU nově obsazeny. Nicméně Lagardeová je podle mě dáma na správném místě.

Lagardeová je podobně jako dosavadní guvernér ECB Mario Draghi označovaná za takzvanou „měnovou holubici“, která dává přednost nižším úrokovým sazbám a podpoře ekonomického růstu. Dá se tedy čekat, že bude politika ECB pod taktovkou Lagardeové vesměs stejná jako doposud?