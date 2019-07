Poláček: Vadí mi novinářský aktivismus. Zeman je starý pán, neměli bychom ho urážet | E15.cz

Novinář Tomáš Poláček z časopisu Reportér se považuje za „odborníka na kraviny“. V rozhovoru s Pavlem Štruncem mluví o tom, jak moc se jeho řemeslo za posledních dvacet let změnilo. „Jsem možná přecitlivělý, ale u novinářů mi hrozně vadí aktivismus, který až hraničí s nesnášenlivostí. Nejsem odborník, ale když slyším sprosté nadávky na politiky, je mi to vždycky strašně líto,“ říká redaktor, který se v roce 2008 vydal stopem na olympiádu do Pekingu.