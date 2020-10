Letadel nemusíme prodat stovky. I tak se investice vrátí, říká šéf Omnipolu | E15.cz

Skupina Omnipol byla v minulosti ryze vývozní firmou, ale postupně do sebe začala integrovat výrobní podniky. Teď právě dokončuje převzetí 49procentního podílu v letecké továrně Aero Vodochody. Strategii změnila kvůli vrtkavosti zahraničního trhu. „Abychom venku dokázali konkurovat, musíme být unikátní. Zaměřujeme se proto na investice do výrobních podniků obranného průmyslu. Hlavně do elektroniky a letectví,“ říká šéf Omnipolu Jiří Podpěra.

Do konce září měl být hotov prodej Aera Vodochody. Novým vlastníkem měl být Omnipol spolu s maďarským finančníkem Andrásem Tomborem. Co se zadrhlo?

Jsme vázáni některými administrativními procedurami, jako je souhlas antimonopolního úřad, ten očekáváme v nejbližších dnech (povolení vydal úřad včera – pozn. red.). Dále je třeba dokončit jednání se zahraniční bankou o kompletním refinancování Aera. Vzhledem k rozsahu a komplexnosti transakce je opravdu obtížné odhadnout přesné datum jejího dokončení. Naším cílem je stihnout to v co nejkratším termínu, přibližně by to měl být měsíc.

Refinancování zajišťuje maďarská banka?

To mohu potvrdit. Letní prázdniny a pandemie koronaviru ale o něco zpomalily komunikaci. Na celé září pak Maďarsko kvůli covidu uzavřelo hranice a nějakou dobu trvalo, než se vyjednaly výjimky pro země visegrádské čtyřky.

Už jste se setkal s panem Tomborem, který má držet 51 procent Aera?

Poměrně často jsme s ním jednali a jednáme. Mám z něho velice pozitivní dojem. Je to investor, který dokáže vstupovat do specifických odvětví, jako je letecký průmysl.

Stěžejním výrobním programem Aera jsou nové proudové letouny L-39NG. Můžete potvrdit spekulace, že si letku těchto strojů koupí maďarská armáda?

V leteckém, a navíc zbrojním byznysu se obtížně komentují jednotlivé obchodní případy. Bez souhlasu zákazníka se nemůžeme vyjadřovat ani k tomu, že probíhají kontraktační jednání, natožpak k počtu kusů, konfiguraci, nebo dokonce k ceně. Mohu pouze potvrdit, že Maďarsko projevilo zájem v dohledné době pořídit letouny L-39NG.

Letka mívá dvanáct strojů. Odpovídá tomu i požadavek Maďarska?

Naši potenciální zákazníci, ať už z Afriky, Asie nebo Evropy obvykle v první várce požadují osm až dvanáct letounů. Předpokládáme, že do konce roku budeme mít dva efektivní kontrakty se zahraničními partnery.

Proč Omnipol kupuje Aero? Má se z dřívějšího obchodníka se zbraněmi stát spíše výrobce techniky pro armádu a bezpečnostní složky?

V minulosti byl Omnipol ryze vývozní firmou. Oblast zahraničního obchodu s vojenským materiálem se ale neustále vyvíjí a mění, a abychom dokázali být konkurenceschopní, musíme být unikátní.

Omnipol se proto postupně začal orientovat na investice do českých výrobních společností obranného průmyslu, které mají unikátní a perspektivní programy a produkty v oblasti high- -tech s velkým exportním potenciálem. To je hlavně elektronika a letectví.

Skupina Omnipol už několik let vyváží více než 90 procent produkce. Obstojí na světovém trhu i v budoucnu?

Vývoz techniky s vyšší přidanou hodnotou je jedinou šancí. Oproti Spojeným státům, Francii, Německu nebo Velké Británii, které mají silný obranný průmysl, jsme malá země. V oblasti řekněme běžného vojenského spotřebního materiálu nemůžeme soupeřit se světovými giganty, jako jsou Raytheon, Rheinmetall nebo Thales.

V čem je cvičný proudový letoun typu L-39NG unikátní?

V Evropě jsou jen dva státy, které takové stroje vyrábějí. Vedle Česka je to Itálie. V zásadě existují dvě kategorie těchto letounů, dražší a levnější. Například jihokorejské T-50, ruské Jak-130 nebo italské M-346 jsou dvoumotorové a zhruba dvojnásobně dražší než L-39NG. Navíc mají až trojnásobně vyšší náklady na letovou hodinu.

U kategorie jednomotorových podzvukových typů nám konkuruje italské Leonardo s M-345 a čínský K-8, který je v provozu přes dvě desítky let. Oproti italskému má náš letoun výhodu v tom, že není koncipován pouze jako tréninkový – je víceúčelový, může nést přídavné vybavení včetně výzbroje.

Často se zmiňuje i tradice výroby světově nejúspěšnějších víceúčelových letounů Albatros, kterých Aero vyrobilo několik tisíc. Jak propojíte minulost se současností?

Málo se o tom ví, ale Omnipol v minulosti prodal zhruba dva tisíce osm set L-39 Albatros po celém světě. A neprodával jen samotné letouny, ale zajišťoval výcvik leteckého a pozemního personálu, dodávky náhradních dílů a opravy včetně generálních. Stavěl i servisní závody po celém světě.

V současnosti je v provozu šest až sedm set původních L-39 Albatros. O poměrně velké části máme i detailní technické informace, protože stále zajišťujeme jejich generální opravy a modernizace.

V čem spočívají modernizace? Předpokládám, že je to výhodnější byznys než generální opravy.

Při modernizaci, jejíž součástí je kompletní generálka draku – tedy trupu, křídel, ocasních ploch či podvozku – a motoru, letoun dostane úplně novou avioniku a případně i nový motor. Zájem je velký.