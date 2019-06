Ministr Havlíček: Peníze do národního fondu chtějí posílat kromě bank i jiné firmy | E15.cz

Státní Národní rozvojový fond bude od počátku disponovat kapitálem ve výši až sedmi miliard, časem se tato částka má výrazně zvýšit. Nejprve do fondu přispějí čtyři největší tuzemské banky, podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka mají zájem o vstup i další firmy, počítá se také z účastí zahraničních hráčů. „Bude to fond fondů. Když tam dáme sedm osm miliard v prvním roce, pákou objem nezvětšujeme na čtyřicet miliard korun a to přidáme k existujícím 135 miliardám korun investičních peněz, tak to už je velké,“ říká Havlíček v rozhovoru pro E15.

Co je vlastně hlavní myšlenkou fondu, krom náhrady za bankovní daň?

Fond je součástí národní investiční strategie, protože na to nám nebude stačit současných 135 miliard korun. Musíme začít opatřovat prostředky. Jedna věc je státní rozpočet a evropské fondy, další věc jsou finanční nástroje. Ty neumíme vůbec využívat. Ať už jde o nástroje Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu či takzvaného Junckerova balíčku. Z něj nemáme dosud nic, což je hanebné, rozebrali si to ostatní.

Za to může kdo, která vláda?

Je to důsledek dvou věcí. Jednak jde o stavební právo, protože když čekáme na stavební povolení deset let, je to fiasko. No a také jsme byli přetlačeni strukturálními fondy – protože jednodušší je čerpat fondy, než jít do finančních nástrojů. Ty jsou složitější v tom, že se jednou musí splatit. Musíme tu vytvořit skutečně investiční prostředí, založené na finančních nástrojích, investičních fondech a mimo jiné také na tom, čemu se říká pákový efekt. Do fondu chceme dostat privátní zdroje, pákovým efektem si říci o pětinásobek a na bázi à la PPP to splácet. To stále ještě neumíme.

A počítáte i s účastí zahraničních investorů?

No jasně. Já nechci nějak démonizovat ten národní rozvojový fond. Zatím tam jsou jen banky, které do něj slíbily dát cca sedm miliard korun. Vypadá to ale, že nám tam dají i další.

Zapojí se tedy ještě další banky, kromě těch čtyř velkých?

Ano, a ještě se na to informují jiné společnosti, třeba energetické.

Že by chtěly do toho dávat peníze dobrovolně?

Ano, ty peníze budou normálně ve fondu, půjdou do rozvoje, budou se tam zhodnocovat, fond bude řídit špičkový investiční výbor složený z investičních bankéřů, který bude dán pod střechu ČMZRB (Českomoravské záruční a rozvojové banky - pozn. red.).

A ten fond bude působit jen lokálně?

Bude to fond fondů, který obsáhne fondy infrastrukturní, zdravotní a podobně. Když tam dáme sedm osm miliard v prvním roce, pákou objem nezvětšujeme na čtyřicet miliard korun a to přidáme k existujícím 135 miliardám korun investičních peněz, tak to už je velké. A to není vše, můžeme využít i ty zmíněné peníze z EIB. Pak se plán podaří. Nemůžeme ale žít jen z toho, že budeme na investice navyšovat peníze ze státního rozpočtu o dejme tomu deset miliard ročně, to neudělá nic. My tu sumu, kterou takto získáme, musíme znásobit.

Krom bank a energetických firem byste fond otevírali i jiným firmám?

Já jsem ministerstvo velmi otevřel a stýkám se s mnoha podnikatelskými svazy a podnikateli. Vím tedy, že je to zajímá, že se na to informují. Zajímá je, jak to bude nastavené. Je to otázka jednak výnosu, jednak přístupu ke skutečné společenské odpovědnosti. Když jsem firma, která vydělává, většinou chci tomu prostředí něco vrátit. Byť obvykle ne nedobrovolně, formou daní, tím jen naštváváme naštvané. Ale klíčem k tomu, aby byl fond úspěšný, je, aby existovala důvěra mezi státem a byznysem. Ta moc neexistovala, firmy to berou tak, že je stát chce odrbat. Mezi státem, byznysem a občanem tady vždy existovala taková pinkfloydovská zeď. Tu se my snažíme rozebrat, přesvědčit firmy, že stát bude hospodařit dobře, že to má smysl.

Není to jen o tom, že velký byznys potřebuje mít se státem dobré vztahy?

Ano, to potřeboval vždycky. Důvěra je něco jiného, ta je zasloužená. Firmy musí vidět, že stát rozumně hospodaří.

Jak se mají peníze ve fondu zhodnocovat?

Budeme to nastavovat celé příští pololetí. Budou na tom pracovat týmy bankéřů a právníků. Musí se to potkat i s ostatními plány a koncepcemi, co teď vláda finišuje. Ta myšlenka fondu sama o sobě není nic nového, podobný fond měl (bývalý francouzský prezident Nicolas - pozn. red.) Sarkozy a mimochodem my jsme si přetáhli sem toho člověka, investičního bankéře, který to pro Sarkozyho dělal a bude to dělat pro nás.