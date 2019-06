Penzijním fondům věříme. Díky neznalosti ale přicházíme o peníze | E15.cz

Spousta z nás dále netuší, že lze uplatnit daňové slevy. Z průzkumu NN Penzijní společnosti dále vyplynulo, že 86 procent Čechů vůbec netuší, kolik by si na penzi měli spořit, aby zmíněné výhody mohli využít.

Penzijní fondy jsou v oblibě

4,4 miliony lidí využívá penzijní fondy. Naspořeno v nich je přes 457 miliard korun. Přesto každý čtvrtý Čech vůbec netuší, že je nějaká podpora od státu. Pouze čtvrtina dotázaných dokázala vyjmenovat všechny tři výhody penzijního fondu – státní příspěvek, daňový odpočet, nedanění příspěvků zaměstnavatele. „Přestože lidé v přípravě na stáří dávají přednost penzijním fondům, ukazuje se, že často nevědí o výhodách, kterými stát tento druh spoření podporuje. Často se tak zbytečně připravují o hodně peněz,“ říká Milan Tomášek, ředitel penzijních produktů NN.

Stát přitom spoření na penzi v tomto třetím pilíři důchodového systému podporuje ještě více než tolik oblíbené stavební spoření. Ročně lze spořením v penzijním fondu získat až 6 360 korun, zatímco u stavebního spoření je strop státní podpory na 2 000 korun.

Je ale potřeba myslet na to, že pokud chceme čerpat všechny výhody spoření na penzi, je nutné si do penzijních fondů posílat alespoň 3 tisíce korun. A to pravidelně. „Pro získání maximálního příspěvku od státu (2 760 korun ročně) stačí odkládat stranou alespoň 1 000 korun měsíčně. Kdo chce ale navíc získat i maximální slevu na daních (3600 korun ročně), musí si měsíčně spořit nejméně 3 000 korun,“ radí Milan Tomášek.