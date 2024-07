Mohl by si klidně říkat „pan Cider“. Alexandros Samaras je šéfem společnosti F. H. Prager, která vsadila na řemeslnou výrobu moštů. Firmu začal vést poté, co ji koupila společnost Kofola jeho otce Jannise Samarase. V rozhovoru pro e15 magazín vypráví o tom, jak přinést nové anglické ciderové odrůdy jablek do českých sadů, o investicích, ale i o vztahu nastupující generace k velkému světu podnikání.

Společnost Kofola koupila F.H. Prager v roce 2020 od zakladatelů Cyrila Holuba a Ondřeje Frunce. Proč tenhle obchod dával z vašeho pohledu pro Kofolu smysl a proč jste si z původního potrfolia nechali jen cider?

Kofola už delší dobu směřovala udržitelnějším směrem, což se mimochodem projevilo také v akvizicích značek UGO, která vyrábí čerstvé šťávy a sálaty nebo LEROSu, tradičního výrobce bylinných směsí a čajů. Samotný cider se profiloval jako zajímavá alternativa k pivu a F.H. Prager byl jedním z pionýrů v oboru. Měli skvěle propracované řemeslné zpracování, nešlo o mainstreamový doslazený nápoj, což Kofole zapadalo do koncepce řemeslných produktů. Nicméně nebyl jsem tím, kdo by měl na úvahy o té akvizici nějaký vliv.

Všechny produkty kromě cideru jste škrtli. Proč?

Když jsme ten projekt uchopili, dlouho jsme zvažovali, kam ho nasměrovat. Ty limonády byly super produkt, měly úspěch, lidi se nás na ně ještě dnes ptají. My jsme ale přinesli poměrně ambiciózní plán ohledně ciderů, situace si vyžadovala zaměřit se přímo na ně, aby byl jejich rozvoj úspěšný.

Součástí toho je vlastně unikátní věc, a to nealkoholický cider. Postup, který jsme vymysleli, využívá jablečný základ stejný jako pro alkoholický cider, ale kvasíme ho nealkoholickým typem kvasinek. V rámci toho procesu vznikají stejné vůně a chutě, typické právě pro kvašení. Nealkoholický cider, se kterým jste se dosud mohli na trhu potkat, byl pouze jablečný mošt, který byl nasycený, ale nebyl kvašený. Pokud bychom věnovali pozornost limonádám, neměli bychom na stole tenhle unikát.

Pragerovy limonády jste tedy odepsali definitivně, i když se vás na ně lidé ptají?

Nevylučuji, že bychom je do budoucna znovu neoživili. Jak jsem říkal, produkt byl fajn. Dneska už by ale vypadal trochu jinak, pokud bychom se rozhodli.

F.H.Prager měl původně 90 procent zákazníků v gastru, jak jste se s tím vyrovnali? Protože těsně po akvizici přišel covid a gastro padlo ke dnu.

V tu chvíli musela jít v Kofole energie do značek, které měly největší šanci ji v té turbulentní době stabilizovat. My jsme tuhle „chvíli na lavičce“ využili k vypracování strategií, jak F.H. Prager uchopit. Pohledem z okna bylo jasné, že jedna z klíčových cest je dostat cider i do retailových kanálů. K tomu nám pomohl nápad na plechovkový formát. To si samozřejmě vyžádalo investice do plnících strojů a do linek, ale vyšli jsme z toho myslím posíleni. Povedlo se nám nasycení řetězců, jako je Globus, DM, Sklizeno, Rohlík, Košík a dalších.