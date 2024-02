Kofola uvedla, že v absolutní hodnotě se na celkovém výsledku nejvíce podepsala vydařená letní i vánoční sezona v nápojích v Česku a na Slovensku. „Přestože jsme čekali výrazný pokles prodaného objemu nápojů, naše silné značky si dokázaly udržet své konzumenty. V segmentu čepovaných nápojů, kde je na trhu obecně cítit velký propad, jsme díky tradiční Kofole dokonce rostli,“ prohlásil generální ředitel skupiny Kofola Jannis Samaras.

Dařilo se i dalším pilířům skupiny. „Největším skokanem roku se stalo UGO, které vyrábí čerstvé šťávy a balené saláty a provozuje Freshbary a Salaterie - restaurace se zdravou stravou. Z pohledu celého roku UGO významně překonalo nejen plánované tržby, ale i ukazatel EBITDA,“ uvedl finanční ředitel Kofoly Martin Pisklák. Nejsilnější podzimní sezonu ve své historii výrobce bylinných směsí a čajů Leros.

„Rok 2023 byl pro nás do jisté míry přelomový. Z pohledu strategického rozvoje jsme se vrátili k plánům předkrizových let. Akvizičně jsme byli nejaktivnější za poslední roky - vstupujeme do nových byznysových příležitostí, které mají potenciál posunout celou skupinu zas o krok vpřed,“ doplnil Samaras.

Na letošní rok plánuje Kofola EBITDA v rozmezí 1,55 až 1,8 miliardy korun. „Náš odhad počítá s akvizicí pivovarů v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku a zahrnuje plně konsolidované výsledky - včetně přínosu společností Pivovary CZ Group a Mixa Vending. Ukazatel čistého dluhu vůči EBITDA plánujeme držet pod úrovní 3,“ řekl Pisklák.

Kofola zatím čeká, až její akvizici společnosti Pivovary CZ Group, která vyrábí piva Holba, Zubr a Litovel, schválí antimonopolní úřady. Platnost už nabyly dvě akvizice oznámené před koncem roku - koupě jabloňových sadů u Úsova na Šumpersku a spoluvlastnictví kávových plantáží v Kolumbii. V lednu Kofola koupila podíl 49 procent ve firmě Mixa Vending, která se zaměřuje na provozování nápojových a jídelních automatů.

Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, má jedenáct výrobních závodů na pěti evropských trzích. Zaměstnává více než dva tisíce lidí. Většinovým majitelem skupiny je společnost Aetos patřící rodině Samarasů a ostatním zakladatelům Kofoly, jimiž jsou akcionáři René Musila a Tomáš Jendřejek.