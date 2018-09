Budou to čtyři roky, co se jedna z nejvýše postavených českých manažerek Petra Wendelová, bývalá partnerka Ernst & Young, pro mnoho lidí překvapivě a nepochopitelně rozhodla z firmy i z velkého byznysu odejít. „Zřejmě v sobě mám potenciál skryté lenosti, ale i chuti do aktivit, které mi dosud byly nedostupné. Práce mi vůbec nechybí,“ říká.