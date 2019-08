Musíme mluvit i o negativních účincích konopí, říká protidrogová koordinátorka Vedralová | E15.cz

Jarmila Vedralová vede Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR od loňského srpna. V oblasti léčebného konopí souhlasí s premiérem Andrejem Babišem, že by Česko mělo hledat inspiraci například v Izraeli. „Myslím, že obrovským problémem je nedostatečná informovanost veřejnosti. Můžeme se ale zlepšit i v tom, jak s léčebným konopím pracovat, na které diagnózy ho předepisovat a v zahraničí se lze inspirovat i dalšími věcmi, které pak můžeme přenést do české praxe,“ říká.

Je proplácení 30 gramů měsíčně, které prosazuje ministerstvo zdravotnictví, dostatečné?

Ministerstvo zdravotnictví si nechávalo zpracovávat analýzu, která vycházela z dosavadní preskripce léčebného konopí, což je asi 10 gramů na měsíc pro jednoho pacienta, takže hranice byla nastavená podle potřebnosti, kterou už nyní Státní ústav pro kontrolu léčiv zaznamenává. Navíc se provádělo i dotazníkové šetření mezi předepisujícími lékaři.

Třeba podle spolku Kopac, který se odkazuje na zahraniční studie, je těch 30 gramů málo.

V zákoně je možnost, že pokud by těch třicet gramů konkrétnímu danému pacientovi nedostačovalo, tak přes revizní lékaře zdravotních pojišťoven lze zažádat o úhradu až 180 gramů měsíčně. Z praxe je ale dáno spíš to, že i těch třicet gramů je obrovské množství.

Může nějakým způsobem dojít ke zneužití léčebného konopí k jiným než léčebným účelům?

Pokud konopí předepíše lékař, který je jednoznačně registrován, tak to určitě nejde. Nemyslím si, že by byla nějaké cesta ke zneužití.

Jsou pacienti zodpovědní v přístupu k léčebnému konopí? Jaký je poměr pacientů, kteří si léčebné konopí obstarávají přes lékaře a těch, kteří marihuanu shání jinou cestu?

Na to úplně přesně neumím odpovědět, protože jsme se na to úplně takhle v průzkumech neptali. Museli bychom se ale nejdřív zeptat, zda jim byla diagnostikována porucha, k jejímuž léčení se léčebné konopí používá. Pak bychom se museli ptát, zda pro ně bylo z nějakého důvodu nedostupné legální cestou. To zatím zmapované není, ale rozhodně by mělo být.

Dá se tedy léčebné konopí sehnat i nelegální cestou?

Tomu na nelegálním trhu se už nedá říkat léčebné konopí. To, které se prodává legálně, totiž podléhá velice přísným kritériím a certifikačnímu procesu. U certifikovaného léčebného konopí je potřeba, aby byl poměr CBD a THC skutečně podle pravidel. Pěstování vhodných rostlin není jen tak, je to opravdu věda, kde v podstatě každá rostlinka má vlastního člověka, který se o ni stará.

Očekáváte, že počet uživatelů konopí citelně naroste s jeho proplácením ze zdravotního pojištění?

Myslím, že ten počet citelně naroste. Neumím říct o kolik, ale předpokládám, že pokud bude dostupnější, tak toho lidé budou využívat. To byla i jedna z věcí, kterou dotazovaní uváděli jako důvod, proč léčebné konopí nevyužívají.

Ještě nám chybí všechny dostupné lékové formy. Je to i jeden z výstupů, který prezentoval na semináři úřad vlády. Z Izraele jsme do Česka přivezli nezávislé odborníky a ptali jsme se, jak by se dalo léčebné konopí lépe využít. Chtěli bychom se v tom inspirovat právě v zemích, které jsou v tom dál než my.

Premiér Andrej Babiš mluvil právě o inspiraci v Izraeli. V čem přesně? Co nám v Česku zatím chybí?

Myslím si, že obrovským problémem je nedostatečná informovanost veřejnosti. Můžeme se ale zlepšit i v tom, jak s léčebným konopím pracovat, na které diagnózy ho předepisovat a v zahraničí se lze inspirovat i dalšími věcmi, které pak můžeme přenést do české praxe. I v Izraeli, když se tam s léčebným konopím začalo, tak tam počet pacientů postupně narůstal až na těch padesát tisíc. Podobný trend čeká i Česko.

Objevují se i snahy legalizovat v omezeném množství i rekreační užívání konopí pro osobní potřebu. Co si myslíte o těchto tendencích?

Třeba u toho návrhu, který přednesli Piráti, jsem viděla několik nedořešených oblastí. Navíc stále opakuji, že je Česko vázané mezinárodními smlouvami a úmluvami, které platí. Ve strategii máme, že budeme sledovat mezinárodní vývoj a snahy o legalizaci i v jiných zemích, například ve Spojených státech. Velmi mě ale mrzí, že společně s tím pozitivním, co konopí přináší, se nekomunikují i jeho negativní účinky. To se podle mě podceňuje a nekomunikuje se to v takové míře, v jaké by mělo.