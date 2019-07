Anglikánská církev se nebrání investicím do konopí | E15.cz

Léčebné konopí pokořilo další morální bariéru: poté, co jeho užívaní loni v říjnu úřady povolily ve Velké Británii, se v jeho prospěch vyslovila také tamní Anglikánská církev. Ta si ve svých interních pravidlech odsouhlasila, že firmy vyrábějící tuto surovinu mohou být zařazeny do jejího investičního portfolia.

„Ke konopí budeme přistupovat podle stejných standardů, jako k dalším farmaceutickým společnostem. Investovat do konopných firem budeme pouze tehdy, když získají licenci a budou dostatečně regulovány pro lékařské účely,“ uvedl pro list Financial Times Edward Mason, šéf odpovědných investic církve.

Z morálního hlediska bude pro církevní komisaře, kteří spravují investiční portfolio v hodnotě 12,6 miliardy liber, důležitý rozdíl mezi rekreačním a léčebným konopím. To, aby bylo legální na britském trhu, nesmí obsahovat více než 0,2 procenta psychoaktivní látky THC. Církev navíc nebude investovat do konopných firem, jejichž tržby jsou tvořeny prodejem rekreačního konopí z více než deseti procent.„Rozhodnutí církve je pro sektor zásadní. Ukazuje obrovský posun v chápání léčebného konopí a pohledu na to, k čemu všemu je možné ho využít,“ řekl Hari Giliani z britské výzkumné společnosti Grow Biotech, která má laboratoře ve Spojeném království i v Kanadě.

Právě konopné společnosti ze země javorového listu mají zájem o vstup na britský trh. Ten by měl podle deníku Financial Times v příští dekádě dosáhnout hodnoty 16,5 miliardy liber. Od loňského listopadu na něj importuje zboží pět kanadských firem včetně největšího světového veřejně obchodovaného marihuanového producenta – firmy Canopy.

Dnes má na britský trh vstoupit i kontroverzní konopná firma Ignite, kterou založil Dan Bilzerian, americký herec a instagramová celebrita, kterého na této sociální síti sleduje více než 27 milionů lidí. Vstup do Velké Británie by měl podle něj společnosti pomoci k tomu, aby do konce roku dosáhla miliardové hodnoty.

Konopí bylo ve Velké Británii nelegální od roku 1928 do loňska. K jeho povolení došlo po medializaci případu Billyho Caldwela, který trpí epilepsií. Matka mu přivezla z Kanady lék obsahující konopí, ale na letišti jí byl zabaven. Chlapec následně musel do nemocnice. Objem legálního konopného trhu loni dosáhl hodnoty 11 miliard liber a do roku 2029 by měl vzrůst na 50 miliard.