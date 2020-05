Světlík: Na dostavbu Dukovan si už žádná česká firma nesáhne | E15.cz

České strojírenství už dávno nedokáže čelit čínské konkurenci, i kdyby jen proto, že to je mohutně podporované svou vládou. Bývalý majitel holdingu Vítkovice a nyní majitel firmy Vítkovice Cylinders Jan Světlík tvrdí, že o podobné podpoře si tuzemské firmy mohou nechat jen zdát. „V Česku samozřejmě nefunguje žádná proexportní politika a domácí trh je příliš malý,“ říká.

Vítkovice Heavy Machinery (VHM), jedna z klíčových firem původního holdingu Vítkovice, se nedávno samy poslaly do insolvence. Proč se firmu nepodařilo znovu nastartovat? Současní investoři hovoří například o podinvestování, souhlasíte?

Tak to rozhodně nevidím. Do areálu a technologií VHM jsem od roku 2003, kdy jsem Vítkovice koupil, nainvestoval přes devět miliard korun.

Dalším důvodem podle nich může být fakt, že došlo ke zvýšení podílu komoditních výrobků, kvůli čemuž klesaly marže. S tím už by se dalo souhlasit?

Ano, to už dává smysl. Když do VHM akcionářsky vstoupili Jaroslav Strnad a Martin Ulčák, vypadala situace velmi slibně. Nadějná byla především sériová výroba hřídelí do větrných elektráren, ta měla být pro růst firmy klíčová. Jenže i z tohoto výrobku se stala nakonec komodita.

Jak k tomu došlo?

V posledních letech na tomto trhu rapidně ubyli výrobci. Když jsem řídil Vítkovice já, bylo výrobců více. Teď jsou dva tři. A když je mezi nimi i čínská firma, která prodává za dumpingové ceny, víte, že už si neškrtnete.

V insolvenčním rejstříku VHM se objevilo několik dokumentů, z nichž je patrné, že se s lidmi ze skupiny CE Industries Jaroslava Strnada v lecčems neshodnete. Jaké s ním máte vztahy?

Když je potřeba, tak si sedneme a případné hrany obrousíme. Přiznávám, že tam byl takový menší desetidenní spor. Ale to je za námi.

V čem spočíval?

Právníci z jeho skupiny do insolvenčního návrhu napsali informace, které s realitou neměly nic společného. Neříkám, že to bylo naschvál, ale museli jsme to řešit.

Můžete být konkrétnější?

Například, že Vítkovice Heavy Machinery jsou součástí skupiny Vítkovice. Přitom tam nemáme žádný podíl. Mohu sice uplatnit zpětnou opci, takže se můžeme stát akcionáři, ale nyní a ani v době podání návrhu na insolvenci tam Vítkovice žádný podíl neměly. Působilo to na mě tak, že se ten insolvenční návrh podával hodně narychlo. Ale řekl bych, že jsme si to už vyříkali.