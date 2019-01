Na expanzi dáme miliardy, říká regionální manažer Burger Kingu Daniel Ryška | E15.cz

Řetězec Burger King v České republice funguje už řadu let. V blízké době chce ale začít dobývat místní trh výrazně vyšší rychlostí. Napomoci tomu má i regionální manažer pro Česko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko Daniel Ryška. Do pěti let chce provozovatel Burger Kingu otevřít v regionu na 200 nových restaurací, přičemž investice by měly přesáhnout čtyři miliardy korun, jak říká v interview pro Peak.cz Ryška.

V příštích šesti letech chcete v regionu, který máte na starosti, otevřít přes 200 nových restaurací. Kolik z nich bude v Česku?



Náš interní cíl je postavit v Česku během pěti let zhruba 60 restaurací. Aktuálně jich je v provozu 23, takže bychom se rádi dostali na podobné číslo, jako má nyní náš bratrský řetězec KFC.



Dlouhodobě bychom rádi pokořili stovku a poté se dostali na podobný počet provozoven, který má v Česku McDonald’s. Prostor na trhu rozhodně je. Třeba na španělském trhu má Burger King víc restaurací než McDonald’s. Podle našich interních výzkumů zákazníci nejsou věrni jen jedné značce fastfoodu, ale stravují se různě podle příležitostí, takže možností na trhu vidíme dostatek.



Ve kterých lokalitách budete nové restaurace otevírat?



Více než polovina z dvou set plánovaných restaurací by měla být tzv. drive-through – dostupných autem, aniž by z něj musel zákazník vystoupit. To znamená, že chceme být v blízkosti hlavních komunikací a pak také v maloobchodních parcích. Ale trend, který k nám pomalu míří ze západní Evropy, je v tom, že lidé přestávají chodit do velkých obchodních center a dávají přednost on-line nákupům. Tamní pobočky tak postupně ztrácí na ziskovosti a stejný trend jednou dorazí i k nám.

Jste v současnosti zodpovědný za čtyři evropské trhy. Jak dlouho vám pod křídly AmRestu trvalo než jste se na pozici propracoval?

Je to přes šest let. Začínal jsem v rámci AmRestu v KFC, kde jsem strávil tři roky a dalšího 3,5 roku pracuji pro Burger King. V KFC jsem začínal jako vedoucí jedné z restaurací. Poté jsem dostal nabídku stát se regionálním manažerem, ale v KFC nebylo místo, tak jsem přešel na tuto pozici do Burger Kingu (BK). A postupně jsem se zde vypracoval až na manažera pro regiony – Česko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko.

Vnímají podle vás Češi rozdílně tyto dvě značky rychlého občerstvení? Je KFC stále považováno za tu lidovější z nich?

Asi ano, ale Burger King se celosvětově proměňuje. Dříve jsme hodně komunikovali náš základní burger Whopper a jeho varianty, který v Česku cenově začínal na 80 korunách. A většina naší komunikace šla především do tohoto hlavního produktu. KFC zde propaguje několik let B-smart a vede také jednu z nejúspěšnějších kampaní na tento produkt. Před pár lety si však v Burger Kingu uvědomili, že jen u jednoho produktu nelze skončit a začali velké změny ve značce. Změnil se design restaurací, k tradičním produktům přibyly nové. Vznikla tak relevantní nabídka, ze které si dnes vybere opravdu každý. Důkazem je malý burger s hranolky za 49 korun.

Do deseti let předstihneme McDonald’s, říká šéf českého KFC Hubík

Jak se to projevuje a bude projevovat v Česku?

I u nás už to nebude jen o Whopperu (hlavní produkt – hamburger – fastfoodu Burger King, pozn.red.), ale mění se i naše komunikace, která od loňska má dvě linky. Komunikujeme kvalitní hovězí maso grilované na ohni a v druhé lince komunikujeme to, že si u nás – jak už jsem zmínil – vybere z nabídky každý. Doháníme dluhy z minulosti. Značka se mění od chvíle, kdy ji koupil brazilský investiční fond (od roku 2010 patří značka brazilské investiční skupině 3G Capital, pozn. red.).

Značka dostala adekvátní pozornost, protože investoři logicky chtějí zhodnotit svoji investici. Dávají do ní velké peníze, aby se přerodila ve velkou globální značku. Což je nejlépe vidět na počtu nově otevřených restaurací. V roce 2010 značka celosvětově rostla o 1,4 procenta, a dnes je to v průměru o více než 10 procent. Každý rok se tedy počet restaurací zvyšuje o desetinu.