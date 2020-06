Na Tchaj-wan pojedu, Číně se nemá ustupovat, říká šéf Senátu Vystrčil | E15.cz

Předseda Senátu Miloš Vystrčil prakticky potvrdil, že se jeho cesta na Tchaj-wan skutečně uskuteční. Oficiálně to oznámí v úterý, už se ale rozhodl. V pořadu Prostor X dále říká, že jeho motivací je mimo jiné i vyrovnání pročínského postoje prezidenta Zemana a že Číně se nemá ustupovat. Dodává, že se nemůže zbavit myšlenek na to, že tlak Číny mohl přispět ke smrti Jaroslava Kubery.

Na Tchaj-wan bych chtěl jet jako předseda Senátu, takže do podzimu, popisuje své plány Vystrčil. Tlak na něj byl v poslední době hlavně nepřímý, co se ale stane po tom, až cestu oznámí, těžko předjímá. Přiznává, že nás to bude bolet, tedy zřejmě hlavně podnikatele. Jde ale i o hodnoty, nemůže nám jít jen o to, mít se dobře. V této souvislosti zmiňuje Václava Havla a to, co doma i ve světě reprezentoval. Na Tchaj-wanu se chce ale taky leccos přiučit.

Miloš Vystrčil a Miloš Zeman byli přátelé, kvůli zahraniční politice se už několikrát střetli. Proměnu jejich vztahu a posun prezidenta v rozhovoru senátor popisuje. Zemanův postoj k Číně byl jednou z věcí, které Vystrčila posunuly směrem k rozhodnutí na Tchaj-wan jet. Je podle něj nešťastné, že dva nejvyšší ústavní činitelé a ministr zahraničí mají odlišné pohledy na zahraniční politiku Česka. Vyřešit by to mohly volby, třeba ty prezidentské.

Předseda Senátu taky argumentuje pro odvolání místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa z funkce, jeho výroky na adresu československých legionářů jsou podle něj mimo. Za dvojitě hloupé má plány vlády vzít samosprávám peníze v rámci opatření na zmírnění dopadů pandemie koronaviru a vrátit jim část z nich prostřednictvím dotací. Připravuje vlastní plán, jak výpadek příjmů obcím a městům kompenzovat.