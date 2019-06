Nechci počítat, kolik mě spory stály. Trefil by mě šlak, říká miliardář Zdeněk Zemek | E15.cz

Posledních pár let jeho takřka třicetileté podnikatelské kariéry už pár roků zaměstnává soudy kvůli byznysu kolem solárních elektráren. Jeho synové byli odsouzeni za přípravu podvodu kvůli vyšším výkupním cenám elektřiny, sám Zdeněk Zemek, jenž řídí impérium Z-Group, je stíhán v dalším případu údajného podvodu. „Je to kriminalizace správního řízení vyšitá neskutečným způsobem, dá se to srovnat s honem na kulaky v padesátých letech anebo s inkvizicí v 17. a 18. století. Jednou, za pár let, se všichni budou stydět za to, co dělali, k čemu se propůjčili a čemu podléhali,“ odmítá všechna nařčení miliardář Zemek.

Vaše jméno se v poslední době objevilo znovu v souvislosti s ústavní stížností vašich synů v kauze solárních elektráren na Chomutovsku. Synové jsou ve vězení, vy čelíte trestnímu řízení taky. Věříte, že nepůjdete do vězení?

V tomto státě, když víte, jak to tu chodí, se nedá věřit vůbec ničemu. Jen žasnu nad názory, jak se tady bojuje za zákonnost a demokracii. Přitom tady bojuje jen hrstka lidí za svá největší privilegia.

A co to vaše vězení?

Pokud bychom vzali zákonnost a právo, není co řešit. Ani u kluků, ani v žádné jiné solární elektrárně. Žádný trestný čin se nestal. Je to kriminalizace správního řízení vyšitá neskutečným způsobem, dá se to srovnat s honem na kulaky v 50. letech anebo s inkvizicí v 17. a 18. století. Jednou, za pár let, se všichni budou stydět za to, co dělali, k čemu se propůjčili a čemu podléhali.

Myslíte? Paměť tu bývá krátká…

Víte, v roce 2000 přijímá EU zákony na budování obnovitelných zdrojů a dává základní pravidla. Česko přijímá zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie, který říká: stavte, budujte OZE. Do roku 2009 a 2010 bylo v provozu a vyrobeno nějaké množství megawattů energie, v roce 2011 už to byl dvojnásobek, ale od té doby je částka stejná a nemění se. Fotovoltaika se od roku 2011 v podstatě vymazala ze světa, protože tu byli solární boom, pak baroni a bůhví co ještě. Ve skutečnosti ale stál celý „solární boom“ v roce 2011 občany i firmy 15 miliard korun. Ovšem zdražení elektřiny, které udělali titíž úředníci ERÚ v letech 2004–2011, nás stojí 150 miliard. Jenže o tom se nesmí mluvit.

Proč ne?

Je to zakázané. Nikdo to nechce přiznat. Když si poslechnete některé naše čelné představitele, kteří si ani neumějí přečíst statistiku, slyšíte jen nesmysly. Přitom elektřina od ledna zdražila ze dne na den dvaapůlkrát, ale nikde jsem nečetl, že je to nehorázné, že pro to není žádný důvod. A taky máme pět různých druhů obnovitelných zdrojů, rostou, ale fotovoltaika se nemění. Jak je pak možné, že se nešetří ani jedna vodní elektrárna, ani plynová, na biomasu, ani větrník?

Co se stane, když vás krajský soud odsoudí jako vaše syny?

Nic nenadělám. Mohu jít až po Ústavní soud. Jenže pokud to bude probíhat jako u synů, kdy soudce spis ani neviděl a udělal závěr, že dovolání odmítá, tak neudělám nic. Mohu se dovolávat, kde chci.