On-line prodej se stává osudem téměř všech velkých řetězců | E15.cz

„Do on-linu jistě zamíří i tradičně kamenné supermarkety a již nyní jednáme s řadou subjektů, které mají o rozvoz nákupů do budoucna zájem. Koronavirová pandemie výrazně urychlila jejich rozhodování a je u nich patrný tlak na co nejrychlejší spuštění on-line prodeje,“ uvádí Michal Menšík, šéf logistického start-upu DoDo.

Ten dnes rozváží například pro řetězec Tesco, velkou část objednávek pro Košík či pro některé řetězce rychlého občerstvení, jako jsou KFC nebo Bageterie Boulevard. S dalšími řetězci v potravinách počítá i společnost Dáme jídlo.

„Co se týče prodejů on-line, spuštění této služby do budoucna plánujeme, je to pouze otázkou času,“ potvrzuje například Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert. Právě nizozemský řetězec patřil dlouho k těm, kteří na internet příliš nespěchali.

Dalším konzervativním hráčem je Billa, která nejprve několik let pátrala po vhodném místě, kde by pro on-line postavila speciální sklad. Nyní patří k těm, kteří spíše prodej po internetu odsouvají.

„Současnou situaci společnost Billa velmi bedlivě sleduje a jednotlivé možnosti vyhodnocuje. I přes stoupající trend nakupování potravin on-line se ukazuje, že zákazník i nadále a navzdory pandemii koronaviru preferuje nákupy potravin

Nástrahy prodejů na internetu

v kamenných obchodech,“ uvádí mluvčí řetězce Dana Bratánková s tím, že podíl on-line v potravinách je stále nízký, a proto se prozatím soustředí na budování sítě kamenných prodejen.

Zbytek trhu se více či méně pokouší do on-line prodeje proniknout. Nejjednodušší cestou je spolupráce s některými zavedenými partnery, ať již přímo se specialisty na on-line prodej potravin, anebo s rozvozovými službami. Tato cesta se vyplatí hned z několika důvodů. Obchody nemusí podstupovat velké riziko a budovat speciální sklad na on-line prodej. Ten má nyní například německý Lidl, ale pouze pro nepotravinářské zboží.

Problematická je pro mnoho kamenných sítí takzvaná poslední míle i rozvoz samotný. Pokud tuto službu zajišťují vlastními silami, musejí mít nejen dostatečnou flotilu aut, ale také dostatek zájemců o nákup na jedné trase, aby se provoz auta a jeho cesta vyplácely.

Tato dvě úskalí řeší dohoda s někým, kdo buď přímo on-line prodej, nebo alespoň rozvoz zajistí. „Problém kamenných prodejců je obecně v tom, že na on-line prodej nejsou logisticky připraveni. Nemají k tomu uzpůsobené ani prodejny, ani skladové prostory, ani proces pickingu,“ popisuje Michal Menšík za DoDo.

Rohlík do kooperací nechce

Obdobný model spoluprací se prosazuje v celé Evropě. Po českém „spojení“ s Košíkem oznámil německý řetězec Kaufland spolupráci se společností Foodpanda v Bulharsku. Podobně podle informací německého Lebensmittel Zeitung funguje spolupráce Kauflandu v omezeném sortimentu s firmou Glovo v Rumunsku. S testováním on-line prodeje jídla začal loni v Irsku také Lidl, kde se spojil s on-line prodejcem potravin Buymie.

Vlastními silami, ale opatrnější cestou, si on-line osahávají v tuzemsku řetězce Globus či Makro. Globus zatím zkouší model, ve kterém si zákazník objedná zboží na webu, ale dojede si je vyzvednout. Podobně to zkouší Makro.

Jednička v on-linu na trhu potravin, společnost Rohlík, se do kooperací zatím pouštět nechce. „Rohlik.cz spolupracuje se společností Marks and Spencer. O nějaké hlubší spolupráci s partnerem z velkých retailových společností v současné době neuvažujeme,“ uvádí nový šéf Petr Pavlík, který do Rohlíku přišel z Alberta.

Přesunu na online pomůže i nynější akcelerující situace v počtu nakažených. Prozatím nicméně ani Košík ani Rohlík výraznější nárůsty zájmu nesledují. „Obecně se domníváme, že ten největší zájem se dostaví postupně, s narůstajícími restrikcemi a klesajícími teplotami, v prvním zářijovém týdnu se zatím příliš nevymyká,“ uvádí šéf Košíku Tomáš Jeřábek.