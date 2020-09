Ovoce a zelenina podražily. Neměl je kdo sklízet | E15.cz

Ovoce, některá zelenina, ale i vepřové maso či uzeniny jsou letos až o dvacet procent dražší než loni. Způsobila to koronakrize. Nejen v Česku chybějí lidé, kteří by sklízeli úrodu, a také podražila jejich práce.

„Covid nejvíce zahýbal s cenami produktů ze zámoří, jako jsou pomeranče, citróny nebo zázvor, stejně jako s cenami sezonní zeleniny z Itálie,“ popisuje mluvčí velkoobchodů Makro Romana Nýdrle.

„Za růstem cen jsou jednoznačně změny v mezinárodní přepravě způsobené koronakrizí a nedostatkem pracovníků v potravinářství,“ doplňuje za Košík.cz František Brož s tím, že tyto faktory mohou v Evropě působit ještě několik měsíců.

Nejprve neměl na jaře citróny ve Španělsku a v dalších zemích kdo sklízet kvůli nástupu koronaviru. Pak bylo citrusy obtížné dopravovat na místo spotřeby, protože se zpravidla převážejí v nákladních prostorech letadel. Letů však výrazně ubylo a místa v přepravním prostoru podražila.

Obchodníci také upozorňují, že se do cen dovážené produkce promítl o osm procent slabší kurz koruny. Srpnová inflace činila podle statistiků 3,3 procenta. Nejvíce meziročně zdražilo ovoce, a to v průměru o dvacet procent, vyšší jsou i ceny uzenin, a to o osm procent, masa či cukru. Za celý letošní rok tak podle odhadu ekonomů nastane nejvyšší cenový růst od roku 2008.

„Meziroční inflace se v září může dostat na 3,5 procenta, pak bude klesat, ale do konce roku se zřejmě udrží nad třemi procenty,“ uvádí ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Příští rok by podle něj měl nastat pokles, protože málokterý obchodník si dovolí zdražovat kvůli stagnující či dokonce reálně klesající kupní síle domácností.

Kdo otrhá česká jablka

Podobné problémy jako v zahraničí řeší i pěstitelé v tuzemsku. Je velmi těžké sehnat zahraniční pracovníky, a navíc je prodražuje testování na covid, jak v rozhovoru pro deník E15 uvedl šéf Bohemia Apple Štěpán Chára. Podle jeho propočtů šlo jen na testy o náklad 300 milionů korun.

Další příčinou růstu cen, která se bude projevovat delší dobu, je nižší úroda různých druhů ovoce. „Letošní rok ovlivnily jarní mrazy, které poškodily řadu ovocných druhů. Například meruněk se letos sklidilo v Evropě nejméně od roku 2003. Červnové deště zase poškodily úrodu třešní a částečně třeba i jahod či višní,“ popisuje Milan Ludvík z Unie ovocnářů.

Zároveň stoupla už na jaře poptávka po ovoci jako zdroji vitamínů. „Lidé kupovali ovoce bez ohledu na vyšší ceny, jelikož jim bylo z mnoha stran doporučováno, aby posilovali svoji imunitu konzumací čerstvého ovoce a zeleniny. A pokud zákazník kupuje, obchodník logicky zvyšuje ceny,“ uvádí Ludvík.

Pohled z druhé strany je trochu jiný. „V době první vlny koronaviru byly ceny vysoké kvůli malému počtu pracovních sil u cizích producentů a také z důvodu omezené možnosti transportu. Na tuto dobu plynule navázala tuzemská produkce, kdy čeští zemědělci měli podobný problém s pracovní silou a také neměli potřebu snižovat ceny, protože zákazník si zvykl platit více,“ uvádí mluvčí on-line prodejce potravin Rohlík.cz Zdeňka Kuhn. Situace se začala měnit až v červenci a srpnu, kdy šly ceny mírně dolů.

Do budoucna ale ovoce patrně opět zdraží. „Konkrétně u jablek máme již nyní od pěstitelů informaci, že pro následující období bude velice málo produkce v kvalitě, kterou lze v Česku nabízet v maloobchodní síti,“ uvádí za Košík.cz nákupčí ovoce a zeleniny Daniel Mareš. Podle něj lze předpokládat i nárůst cen v zimní citrusové sezoně.

Jen třetina zeleniny je česká

U zeleniny je situace o něco lepší oproti ovoci, ale ceny také stoupají, hlavně kvůli epidemiologickým opatřením ve firmách a rostoucím osobním nákladům. „Na vině je situace, kdy nekvalifikovaná pracovní síla, která nemá potřebnou výdrž či zručnost, musela nastoupit místo již zavedených kvalifikovaných pracovníků, kteří se do Evropské unie kvůli covid restrikcím nedostali,“ popisuje Alice Kouřilová ze Zelinářské unie Čech a Moravy.

I u zeleniny platí, že ceny určuje zahraničí. Čeští pěstitelé pokrývají průměrně jednu třetinu tuzemské spotřeby zeleniny. V sezoně, tedy od června do listopadu, se nicméně tento podíl šplhá výrazně nahoru.

Sezonní vývoj je důvodem, proč například na jaře nejvíce zdražovala košťálová zelenina a cibule. „Španělsko a Itálie, které jsou hlavními dodavateli v této době, neměly síly, které by pracovaly na polích. Byly zavřené hranice, první vlna epidemie byla na vzestupu a lidé ze třetích zemí, kteří v normální situaci tyto práce vykonávají, nemohli přijet,“ uvádí Kouřilová.

Léto ale díky české sklizni přineslo oproti jaru zlevnění. „V případě rajčat jsou nižší ceny každý rok v letním období, protože je nejlevnější rajčata dopěstovat. V zimním období, kdy je třeba ve skleníku topit a svítit, jsou náklady na dopěstování podstatně vyšší, a proto jsou vyšší i zimní ceny,“ uvádí Jiří Stodůlka, jednatel Farmy Bezdínek, který očekává ceny rajčat na zhruba stejné úrovni jako loni.

Naopak levnější jsou zatím v porovnání s loňským rokem brambory, podle dat statistického úřadu o tři koruny na kilogram. „Jen je potřeba dávat pozor na kvalitu. Brambor je sice dostatek, ale nepříznivé počasí způsobilo, že kvalita není tak stabilní jako v jiných letech,“ upozorňuje Zdeňka Kuhn za Rohlík.

Za co si zákazník nejvíce připlatí