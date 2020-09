Michal Strnad: Nevěřím na konec evropského průmyslu | E15.cz

Jarní zastavení ekonomiky a opatření, která stát zavedl, dopadla i na byznys holdingu Czechoslovak Group. Přesto jeho šéf a majitel Michal Strnad hodnotí zásahy v podstatě pozitivně. „Drsná preventivní opatření byla na místě. Byl to drastický zásah do malého podnikání ve službách či cestovním ruchu, velcí zaměstnavatelé ale mohli dál fungovat, pokud nezastavili provoz z vlastní vůle,“ říká nejmladší český miliardář.

Koronavirus měl nepochybně dopad i na váš byznys. Daleko zajímavější mi ovšem přijde, jak jej vnímáte z globálního pohledu?

Ten mohu od byznysového jen těžko oddělit. Skupina generuje asi čtyři pětiny tržeb v zahraničí. Ale ukázalo se, že náš byznys je ve většině oborů, kde podnikáme, tak robustní, že i v podmínkách pandemie dokážeme fungovat.

Dáte mi příklad?

Jedna z našich společností třeba plní technologickou zakázku v Číně. Technika už v Číně byla, ale kvůli pandemii nebylo možné, abychom provedli zaškolení na místě. Vyřešila to nakonec on-line videokonference. Nebylo to ideální, ale šlo to. To, že se lidé nemohou vídat osobně, je ale komplikace. Náš byznys je postavený na vztazích, a vztahy na dálku, jak známo, moc nefungují.

A obavy nejen jako podnikatel, ale čistě lidsky nemáte, co covid udělá se světem, jak ovlivní každodenní život?

Více než obvykle jsem sledoval zpravodajství, které bylo a vlastně dodnes je dost na jedno brdo. Nějaké obavy ne o sebe, ale spíš o moje prarodiče, jsem pociťoval v prvních pár týdnech. Brzy jsem si ale začal uvědomovat, že mezi tou mediální interpretací a realitou v terénu je rozdíl.

Jaký?

Média na nás valila statistiky nakažených, ale bez jakéhokoliv kontextu. Naše skupina zaměstnává přes osm tisíc lidí. V celé skupině se vyskytly jen jednotlivé případy, všechny měly mírný průběh a neměly dopad na fungování žádného podniku. Samozřejmě chápu, že naši zaměstnanci jsou lidé v produktivním věku a dobrém zdravotním stavu. Ale ta míra zjednodušení v médiích je opravdu na pováženou.

Časem jsem si udělal názor, že nejde o statistiku, kdo má pozitivní test. Ale komu je opravdu blbě, skončí v nemocnici, nebo mu jde dokonce o život. A tahle statistika je v porovnání s rakovinou či srdečními chorobami u nemoci COVID-19 úplně bezvýznamná.

Takže chcete říct, že některá média lidi zbytečně děsí?

Nechci je odsuzovat. Bylo by naprosto špatně, kdyby média tvrdila, že covid je trochu jiná chřipka a že to je v pohodě. Je dobře, když nás varují a motivují k odpovědnému chování. Ale pokud to přeženou, informují bez kontextu a dělají z koronaviru několik měsíců strašáka číslo jedna, tak to lidi začne otravovat. Nakonec vidí, že jejich životy neovlivňuje samotný vir, ale všechna opatření proti němu. Část z nich přestane novinářům věřit a ztratí motivaci k dodržování opatření, která dávají smysl.

Co říkáte reakci státu? Zajímají mě jak protipandemická opatření, tak následná pomoc podnikatelům.

Myslím, že stát jednal v zásadě správně a že většina opatření, hlavně v jarním období, dávala smysl. Na začátku skutečně nikdo nevěděl, jak velké riziko covid vlastně je. Drsná preventivní opatření byla na místě. I když, drsná… Byl to drastický zásah do malého podnikání ve službách či cestovním ruchu, na druhou stranu velcí zaměstnavatelé mohli dál fungovat, pokud nezastavili provoz z vlastní vůle, protože se jim přerušily dodavatelské řetězce.

Překvapilo mě, že Muskova automobilka Tesla v Kalifornii musela na nějakou dobu zavřít, protože jí úřady, dokonce jen na okresní úrovni, zakázaly kvůli pandemii provoz. Tak daleko to u nás nezašlo.