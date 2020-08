Profesor Válek: Odchod Maďara je špatná zpráva | E15.cz

Místo šesti tisíc by měla vláda nakoupit seniorům kvalitní roušky, říká profesor Vlastimil Válek, přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny brněnské fakultní nemocnice a člen sněmovního zdravotního výboru. „Stát stále nemá plán, jak přečkat měsíce do doby, než bude dostupná vakcína,“ upozorňuje Válek. Je podle něj na místě změnit k nemoci covid-19 přístup. Roušky jsou spíš symbol boje proti koronaviru a opravdový smysl mají ty kvalitní, a to jen pro někoho a někdy.