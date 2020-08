Škoda se s novým vedením zaměří na levnější auta pro Indii či Rusko, předpovídá expert Bureš | E15.cz

Novým šéfem Škody Auto se stal padesátiletý Němec Thomas Schäfer, jeden z vrcholných manažerů Volkswagenu, který dosud působil v jižní Africe. Nahradil tak Bernharda Maiera, který skončil po téměř pěti letech. Co se dá teď od směru, kterým bude nový manažer největší tuzemskou automobilku kormidlovat čekat? „Škoda by měla více konkurovat levnějším značkám, ať už levnějším modelům korejských nebo francouzských značek. Ty pak udá hlavně v Asii,“ říká v rozhovoru pro deník E15 David Bureš, redaktor serveru Auto.cz.

Co lze od Thomase Schäfera v čele Škody čekat?

Například odbory Škody se obávají toho, kam automobilku povede. V minulých měsících se diskutovalo o tom, že se Škoda příliš přiblížila mateřskému Volkswagenu, zároveň má vysoké prodejní marže jako Audi. Mluví se o tom, jestli vedení koncernu nechce Škodu potlačit a více zacílit na levnější trhy a nabízet lacinější auta. Je otázka, jestli tento úkol nový šéf nedostane. Na druhou stranu – o tomto se diskutovalo už dříve, že by se stala jakousi konkurencí pro Dacii, takže je otázka, jestli na to skutečně dojde. Určitě od Schäfera očekávám větší důraz na elektromobilitu. Ředitel Volkswagenu Herbert Diess je jejím velkým zastáncem. Na rozdíl od Maiera.

To mohlo přispět k jeho konci?

To určitě ano a je to trochu znát i na modelu Enyaq IV, prvním SUV s čistě bateriovým pohonem, jenž Škoda představí v září. Tento elektromobil se bude vyrábět v Mladé Boleslavi. V továrně, která vyrábí i konvenční auta. To je v koncernu unikát. Koncern tlačí myšlenku, že se elektromobily budou vyrábět ve specializovaných továrnách. Škoda si ale protlačila nápad, že si bude elektromobily vyrábět sama po boku Octavií, aut s konvenčními motory. Očekávám, že Schäfer bude tlačit elektromobilitu například výrobou ve speciální továrně jen pro elektromobily.

Herbert Diess rovněž uvedl, že Škoda musí posílit pozice v segmentu cenově výhodných aut. Přibude tedy levnějších škodovek?

Je to možné, mluví se o tom, jak už jsem zmínil. Že by Škoda měla více konkurovat levnějším značkám, ať už levnějším modelům korejských nebo francouzských značek. Zároveň se v této souvislosti mluvilo o tom, že by Škoda měla dostat na starosti méně rozvinuté trhy. Očekávám, že budou cenově dostupná auta nabízet na těchto trzích. V Evropě, ať už u nás, nebo na západě, ponechají stávající nabídku. Nad rámec aktuální nabídky by měly přibýt levnější modely, které by automobilka udala hlavně v Asii. Už nyní má Škoda na starosti vývoj celé platformy pro indický trh. Čekám, že se Škoda zaměří na levnější auta pro Indii či Rusko.

Pandemie koronaviru na automobilky dopadá velmi tvrdě, finančně zatřásla i se Škodou, která za první pololetí vykázala pokles provozního zisku o téměř tři čtvrtiny na šest miliard korun. Jak náročné bude vrátit automobilku k obvyklým výkonům?

To nebude úkol jen pro nového šéfa Škody, ale i pro další automobilky. Na několik týdnů až měsíců se zastavily prodeje, provozní zisk logicky klesnul. Nedokážu říci, zda a jak rychle se Škodě může podařit restart, určitě to bude ale jeden z hlavních úkolů pro nového šéfa.

Exšéf českého zastoupení Luboš Vlček několikrát uvedl, že automobilky musí opětovně zdražovat. Byla to jen rétorika, jenž má vybudit spotřebitele k nákupu, anebo lze očekávat růst cen nových automobilů?

Krátkodobě dojde ke snížení cen v reakci na pandemii koronaviru. Automobilky budou potřebovat restartovat prodeje. Z dlouhodobého hlediska musíme počítat se zdražením. Do nových aut jdou nové technologie, bezpečnostní asistence a emisní systémy, které auta logicky zdražují.

Spekulovalo se také o tom, že by mohl Škodu vést Martin Jahn, jenž aktuálně skončil jako výkonný viceprezident pro prodej a marketing jednoho ze společných podniků skupiny Volkswagen v Číně. Jakou měl reálně šanci? Jak výrazně odlišnou cestou by se Škoda – čistě hypoteticky – vydala, kdyby ji vedl Jahn? Ptám se především proto, že Jahn je Čech a Schäfer Němec.

Naděje byla, myslím, docela malá. Škoda českého šéfa dlouho neměla, naposledy Vratislava Kulhánka. Volkswagen má ve firmách raději německé vedení. Pokud by vedl českou značku český šéf, do jejího prosazování by dával více síly. Pořád by byl ale podřízeným šéfovi koncernu. Od něj by dostával stejné úkoly. Jde o to, jak úspěšně se Schäferovi bude dařit prosazovat své nápady v rámci koncernu.

Co si může silný šéf Škody v rámci koncernu dovolit a kam už jeho moc nedosáhne?

Maier chtěl Škodu prosazovat více a více a nyní po pěti letech, přesto že byla Škoda hodně úspěšná, najednou odchází. Mohl by odejít z koncernu úplně. Jasně danou hierarchii v koncernu velmi uctívají. Škoda se musí přizpůsobit vedení. Pokud by měla Škoda nabízet víc než mateřský Volkswagen, určitě by jí to nebylo umožněno.