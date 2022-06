Odliv Rusů může spustit ve Varech renesanci, říká šéf Grandhotelu Pupp Jindřich Krauzs | E15.cz

Karlovy Vary několik dekád žily především z peněz turistů z Ruska. V posledních letech však význam ruských turistů ve městě postupně klesal, až letos v souvislosti s válkou na Ukrajině výrazně propadl. Pro město to však může být příležitost k větší proměně. „Nová situace může donutit hotely a další subjekty cestovního ruchu přemýšlet, jestli opravdu dělají vše pro to, aby sem jezdila úplně jiná klientela, než sem jezdila historicky,“ říká generální ředitel Grandhotelu Pupp Jindřich Krausz.

Sezóna je rozjetá, za pár dní bude Grandhotel Pupp naplněný hosty filmového festivalu. Mění se pro vás teď něco po covidu a po tom, co začala válka?

Tím, že jsme zvládli dva roky covidu a ze dne na den jsme zažili, co je to mít nulovou obsazenost a druhý den zase rapidně jinou, si myslím, že náš tým je připravený. Ona ta kontinuita je hlavně o týmu a o tom, že jsme jej dokázali udržet. Bez toho by to totiž nešlo. I když máme krásný hotel s neskutečnou historií, ta služba je vždy o lidech. Díky tomu si myslím, že přípravy jak na sezónu, která pro nás začala paradoxně už ve chvíli, kdy skončil covid, tak na festival probíhají hladce.

Budou letošní Vary v něčem specifické?

Nemohu mluvit za festival. Ani já sám nevím, jaká hvězda letos přijede a jak to bude celé promyšleno. To se my dozvídáme na poslední chvíli. Za nás mohu říci, že se samozřejmě také snažíme něco pro návštěvníky filmového festivalu dělat a letos tak před Puppem nově vznikne v jedné jeho části PUPP-UP Lounge zóna, která bude velmi unikátní nabídkou vín a gastronomie v zastoupení kluků z Gao Den a Taro z Prahy. Doufám, že ji návštěvníci festivalu hojně využijí. Bude samozřejmě nabízet celou řadu služeb a hosté díky ní budou moci trávit více času před Puppem.

Bude to něco jako gastro odpočinková zóna?

Ano, gastro, odpočinek, lounge včetně dramaturgie. Chceme, aby tu lidé mohli zažívat festivalovou atmosféru přímo před Puppem.

Jste ve Varech čtyři roky, před tím jste byl v Praze. Vary jsou menší město a vy máte zkušenosti z trochu jiných typů byznysu. Změnily vás nějak ty čtyři roky?

Musím říci, že vždycky je to o tom, že si člověk musí načerpat a načíst ten podnik. Každý podnik má dopředu nějaké svoje nepřenositelné podmínky a podle nich se ten produkt musí vydefinovat. Tyto podmínky ovlivňují také to, jak se s ním bude dál pracovat a jak se budou nastavovat všechny procesy. To znamená, že my tady ty čtyři roky neděláme pouze nějakou udržující činnost, ale také v rámci developmentu usilujeme zároveň o budování. Takže bych neřekl, že by se něco dramaticky změnilo, ale všechno, na čem jsme stavěli předtím, nám teď pomáhá.

Když se podívám na stav karlovarských hotelů a zároveň na to, co říká kraj, tak dopad odlivu ruské klientely na město je výrazný. Vy zároveň tvrdíte, že jste byli od tohoto trendu už dříve odkloněni. Jak ale na vás nyní působí město, které bylo zvyklé mít 80 procent hostů postaveno na Rusech?

Já se nebojím, že by turismus ve městě nepřežil.

Proč si to myslíte, když ostatní říkají, že byznys padá?

Všechno ukáže čas a vyhodnotit to budeme moci až s jeho odstupem. Myslím si ale, že tato změna bude v Karlových Varech spíše ku prospěchu věci a že to bude taková renesance města. Nová situace může donutit hotely a další subjekty cestovního ruchu přemýšlet, jestli opravdu dělají vše pro to, aby sem jezdila úplně jiná klientela, než sem jezdila historicky. Neviditelná ruka trhu změně napomůže, protože ten tlak teď asi bude velký. O proměně se ve Varech mluví dlouho, teď se konečně přechází k činům.

Expert řekl, kdy cestovky zdraží zájezdy. A jak změní euro ceny v Chorvatsku?

Video se připravuje ... • VIDEO Markéta Volfová, Lukáš Červený

O Varech panuje i kvůli ruské klientele mnoho stereotypů. Lidi si zvykli nedívat se na město pozitivně. Co se konkrétně má s Vary stát, aby nalákaly novou klientelu?

Nejsem místní a díky tomu vidím situaci trošku z nadhledu. A vnímám to podobně: asociace k Varům nejsou vždy pozitivní. Lidé je nemají spojeny s pozitivní emocí a když už sem jezdí česká klientela, tak pouze na festivaly. Během těch čtyř let, co jsem tady, bývávaly spojeny podobné myšlenky i s hotelem Pupp, což se snažíme aktivně měnit. Začali jsme jinak komunikovat, nastavovat jinou cenovou politiku, měníme i politiku, která se týká zaměření na zahraniční trhy. Vyplatilo se nám to a výsledky vidíme. Třeba v tom, že se nám po covidu podařilo vrátit rychle zpátky z hlediska obsazenosti. Nemusíme být pesimističtí a mít tady prázdný hotel bez hostů. To se díky bohu neděje.

A co samotné město?

Ta proměna, která by měla nastat na úrovni Karlových Varů, je především v komunikaci. Musí vzniknout taková komunikace, která pomůže vytvořit pozitivní asociace. Vary už nejsou jenom o tom, že tady jsou lázně a prameny a je tu hezká procházka na kolonádě. Krásné je celé okolí Varů. Je to tu skvělé na turistiku a cyklistiku. Málokdo si také spojí Karlovy Vary a lyžování. Od nás z hotelu je host na sjezdovce za 25 minut. Teď v zimě jsme třeba ve spolupráci s lyžařskými areály nabízeli našim hostům lyžování, ke kterému jsme dodávali další servis.

V letní sezoně nabízíme hostům hlavně možnost zapůjčení elektrokol, aby si mohli zajet na všechny ty krásné vyhlídky v okolí hotelu. Populární je i golf. V okolí hotelu máme hned dvě hřiště, Olšova vrata a Cihelny, jsou v dojezdové vzdálenosti deset minut.

Takže vyžití, které Vary v dojezdové vzdálenosti do pár minut nabízí, je opravdu moc. Sami v hotelu, hlavně v našem Slavnostním sále, produkujeme kulturní akce různých žánrů každý měsíc a jejich návštěvnost neustále roste. Je potřeba, aby se všechny tyto aktivity správně komunikovaly a dostaly se k lidem.. Je to však dlouhodobá práce, to nevznikne ze dne na den.

Když ještě zůstanu u tématu reliéfu Varů, centra a turistiky s tím spojené - hoteliéři a lidé z gastra tvrdí, že na ty krachy dojde. Vy si to nemyslíte. Myslíte, že se budou všichni schopni rychle transformovat a nahradit výpadky tržeb, kterým čelí?

Neříkám, že přežijí úplně všichni. To nikdy nejde. Spíš si myslím, že vznikne něco nového, co nahradí to, co nefungovalo a že to bude ta přirozená evoluční obměna, která pravidelně nastává.

Došlo už na nějaké krachy? Zajímá mě jestli cítíte, že tato transformace už nějakým způsobem odstartovala.

Máme teď několik měsíců po poslední covidové vlně, takže se to ještě teprve ukáže a myslím, že tak do konce roku věci nějak vykrystalizují. A ano, někteří kolegové a hoteliéři už hotely neotevřeli. Je to i kvůli jedné hrozně důležité věci, kterou jsem již zmiňoval, a to je personál. Pokud to nešlo z nějakého důvodu s tím starým týmem, tak si myslím, že vytvořit úplně nový tým je v dnešní době až nemožné. To je pro nás teď to největší zlato.

Vy máte kolem 180 zaměstnanců v sezóně to bude asi i více. Jak v dnešní době sháníte personál, vymýšlíte pro ně něco specifického?

Tím, jak jsme velcí, tak dokážeme dělat servis jak pro naše hosty, tak pro personál. Nastavili jsme tedy celou řadu benefitních a výkonnostních programů. Další benefity pramení i ze synergií v rámci skupiny Creditas. Všichni zaměstnanci mají například zlaté karty bez toho, aniž bychom koukali na pozici, na kterou nastupují. Když byla ekonomická situace ještě dobrá, nabízeli jsme také zvýhodněné úrokové účty a hypotéky.

Lidem, kteří přichází na vyšší pozici a nejsou z Varů, nabízíme ubytování. Snažíme se být zároveň i moderní hotel, takže všechny naše vyšší pozice mají jako jeden z benefitů kompletní vybavení od Apple. Potom jsou to takové ty klasické věci, jako že náš zaměstnanec má připravenou prádelnu, stravu zdarma a všechny tyto podobné atributy. I díky tomu jsme tu celý tým během krize udrželi a dali mu jistotu a stabilitu.

Vám se podařilo zaměstnance během covidu udržet, což se mnoha byznysům v horeca segmentu nepodařilo. Muselo to být skutečně náročné jak finančně, tak psychicky. Jak jste ten čas přečkali?

Nastalo něco, co byla taková anomálie, kdy se celý svět zastavil 17. března 2020 a všechno bylo najednou vypnuto. My jsme se vypnuli také. Byla tady najednou tma, zima a všichni kolegové byli doma. Přišla správná otázka: „Co budeme dělat?” Samozřejmě je potřeba zachovat si jistou dávku optimismu a neupadnout do depresí. Museli jsme trošku předvídat a kolegy uklidnit tím, že to přečkáme stejně, jako jsme už přečkali těch 320 let. Zrovna v té době jsme slavili výročí od založení hotelu. V tomhle to bylo ale opravdu náročné a co se týká finanční stránky věci - tu jsme díky skupině Creditas dokázali udržet a nemuseli použít cizí zdroje.

To znamená, že dneska jste jako hotel finančně soběstační a ziskoví, dá se to tak říci?

Uvidíme na konci roku.

Udělali jste spoustu změn, o kterých jste hovořil již dříve. Za ty čtyři roky se toho tady proměnilo opravdu hodně. Co se změnilo za poslední rok od té doby, co jste po tvrdém covidu opět otevřeli?

Za poslední rok nám doběhly všechny rekonstrukce, které jsme měli naplánované. Nyní se zabýváme přípravou dalších etap rekonstrukcí. Konkrétně je to například rekonstrukce velké části pokojů napříč celým hotelem. Připravujeme v rámci zázemí také velkou obměnu kuchyně, která je u nás opravdu až abnormálně velká. V rámci provozu jsem ještě nezažil prostor, který by byl takto veliký. Dále tady připravujeme parkování, které chceme pro naše hosty dobudovat tak, aby byl nabízený komfort celistvý.

Budete v souvislosti s těmito investicemi potřebovat finance od majitele? Jak funguje rozvoj v rámci hotelu Pupp?

Snažíme se všechno plánovat i z hlediska cash flow tak, abychom byli soběstační a abychom to dokázali ufinancovat. Samozřejmě nemůžeme začít dělat všechno najednou, máme to v rámci nějakého plánu. Doufejme, že po covidové krizi už nic podobného nepřijde a že tu nebude žádný jiný faktor, který by nás ovlivnil. Jsme ale přeci jen v období, kdy nedaleko od nás probíhá válka.

Když se vrátím ke klientele. Vy jste měli tu výhodu, že jste ruskou klientelu postupně rozředili jinými hosty. Kdo je dnes typickým návštevníkem Grandhotelu Pupp?