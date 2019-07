Ostravský primátor Macura: Chci od Babiše vysvětlení, možná v ANO skončím | E15.cz

Změna elektorátu ANO, a tím i politiky strany, je jednou z hlavních věcí, které vadí ostravskému primátorovi Tomáši Macurovi. Nesouhlasí s programem hnutí ANO do evropských voleb a čím dál víc se s ním rozchází programově. Štve ho, že lidé demonstrují i proti němu, a zdůrazňuje, že s demonstranty by měl Andrej Babiš mluvit.

Macurovy červené linie jsou pevně dané, a když budou překročené, skončí. Zmiňuje spolupráci s SPD, postoj hnutí ANO k EU i Babišovy dohody s prezidentem Zemanem. Změny na ministerstvech se nechce dozvídat z novin. Vadila mu taky kampaň ANO před volbami do Evropského parlamentu. S programem nesouhlasil a ani pro něj nehlasoval. Říká, že předvolební slogany byly už za hranou.

Premiér by neměl říkat, že neodejde, pokud bude obžalován, míní Macura. I obžaloba v kauze Čapí hnízdo by mohla být věcí, která ho nasměruje z politiky. Hnutí by podle něj mělo zvážit, jestli v takovém případě nebude na místě změna předsedy a premiéra. Macura vidí v ANO možné Babišovy nástupce.

