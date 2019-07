Výroba dětí na zakázku. Z umělého oplodnění se stal obří byznys, vadí odbornici | E15.cz

Čím se Bioetická komise Rady Evropy vlastně zabývá?

Naposledy jsme například dostali k posouzení dokument, který doporučuje, aby děti, jež přišly na svět s pomocí dárcovství vajíček nebo darovaných spermií, měly automaticky po dovršení šestnácti či osmnácti let věku právo na informace o svém genetickém původu. A ty informace by měly přijít od státu.

Co to znamená? Stát by informoval osmnáctileté dívky nebo chlapce, že mají jiné genetické rodiče, než jsou ti, kteří ho vychovávají a které mají zapsané v rodném listě?