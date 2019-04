Otevřít si dnes knihkupectví je jen pro ostřílené hráče, říká Jan Kanzelsberger | E15.cz

Prodej knih v kamenných prodejnách ustál nástup internetového prodeje a dál stoupá jedno až dvouprocentním tempem. Nakladatelský a knihkupecký trh zároveň již léta prochází značnou konsolidací a ta se bude dále prohlubovat. „Řada menších nakladatelů využila apetitu větších a své podniky prodala. Do jaké míry se tyto koupě vyplatí, ukáže budoucnost, někdy se o tom dá pochybovat,“ říká Jan Kanzelsberger, šéf stejnojmenné sítě knihkupectví.

Jste největší sítí knihkupectví v Česku podle počtu prodejen. Budete i přesto jejich počet zvyšovat?

Na tom pracujeme kontinuálně, každý rok se rozšiřujeme o tři čtyři prodejny ročně. Letos už máme rozjednány dvě. Zároveň pracujeme na obnově těch stávajících, protože se nelze rozvíjet jen přes nové prodejny. Máme jich 62 a každý rok potřebujeme obměnit a zrekonstruovat kolem pěti z nich. Máme dost práce na příštích osm let.

Mění se typ prostředí, ve kterém pobočky otvíráte?

V obchodních centrech se příležitosti poměrně hodně vyčerpaly, protože hlavní nárůst jejich počtu skončil zhruba před pěti lety. Jedna z nových prodejen ale shodou okolností bude v novém obchodním centru Letná v Praze 7. Obchodní centra patří mezi preferované pozice. Samozřejmě jsou to místa s největším konkurenčním tlakem, je o ně největší zájem a hodně se zde střetáváme s konkurencí z nejrůznějších oblastí.

Kolik stojí otevření jedné pobočky a jaká je návratnost?

Dnes už je to v jednotkách milionů korun. Záleží na velikosti, rozsahu a vybavení. V obchodních centrech jsou investice větší, protože centra pronajímají zcela prázdný prostor, který se musí stavebně upravit.

Nicméně ani u běžných obchodů ve městech to není malá investice, protože často se musí obchod zrekonstruovat. U kvalitních prostor dnes není zvykem, že by pronajímatelé do obchodů investovali sami – hodně z nich očekává, že si značnou část investice provede nájemce sám.

Do jak velkého města se vám ještě vyplatí jít?

Záleží na konkrétním projektu. Nebráníme se ani městům kolem deseti patnácti tisíci obyvatel. Ale většina prodejen je ve městech velikosti okresního a krajského města.

Uživí se všechny pobočky?

V dnešní době se musejí uživit. V určitých dobách budování našeho řetězce jsme museli jít cestou pokus‒omyl a vstoupit někam, aniž bychom věděli, co dostaneme zpátky. Před deseti patnácti lety jsme měli poměr „špatných jablek v košíku“ výrazně vyšší, ale ta doba je už za námi a prodejní síť je stabilizovaná. V dnešní konkurenční době nelze provozovat obchody, které jsou dlouhodobě ztrátové.

Máte odhad tržeb za loňský rok?

Za celou síť je to asi 450 milionů korun bez DPH. Tržby nám vzrostly o čtyři pět procent, což je stabilní nárůst v posledních letech. Některé pobočky rostou více, jiné méně, záleží to mimo jiné na lokální situaci, kdy třeba někdo z konkurentů zavře obchod.

A odhad zisku?