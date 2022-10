Patent na onkologický lék je na dosah, říká šéf konopné firmy | E15.cz

Může konopí léčit rakovinu?

Tam zdaleka nejsme a ani se nám nepodařilo definitivně prokázat, že je to možné. Na druhou stranu provozujeme program výzkumně aplikační léčby a tam musím říct, že jsme párkrát viděli skutečné zázraky. Jednou za čas se to povede, ale nepodařilo se nám až dosud prokázat, že to není třeba jen placebo. Nicméně některé ty výsledky jsou tak dechberoucí, že i ošetřující lékaři - onkologové, se s tím nikdy nesetkali.

Zatím je to tedy střílení naslepo, ale vy jste přeci jen podali patent na látku, kterou jste si jistí. Oč jde?

Protinádorové terapeutikum, u něhož udělení evropského patentu čekáme každým dnem, není postaveno jen na konopí. Přidání fytokanabinoidů a dalších látek z konopí jsme udělali vlastně až v druhé fázi vývoje. Lék je poskládán z několika sekundárních metabolitů rostlin, mimo jiné jde o výtažek z klíčků brokolice, vinné révy a kurkumy.

Co ty látky dokáží?

Jde o preparát k léčbě myelodysplastického syndromu. To je onemocnění, které zpravidla předchází akutní myeloidní leukémii. Obě tato onemocnění se dnes dají léčit jediným typem chemoterapie, ta nicméně není stoprocentně účinná a poměrně rychle na ni vzniká rezistence. Nám a kolegům z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pod vedením profesora Tomáše Stopky, se podařilo tuto terapii významně zefektivnit. Naše patentované řešení je postaveno na tom, že preparát je podáván společně s chemoterapeutikem. V takové indikaci zvyšuje odezvu na léčbu, snižuje rychle vznikající rezistenci a eliminuje celou řadu sekundárních nežádoucích efektů.

Navazujete na výzkum docenta Lumíra Hanuše, který se látkami obsaženými v konopí zabýval již v sedmdesátých letech. Co vás na tom výzkumu zaujalo?

Zaujala mě jeho přednáška, kterou jsem poprvé slyšel už před mnoha lety. Tam jsem pochopil jeho přístup k celé té věci. Otevřeně říká, že konopí není všelék, ale má velmi zajímavý potenciál k tomu léčit. Ten potenciál je vázán na obsahové látky - například fytokanabinoidy, terpeny, flavonoidy a další polyfenoly. Konkrétně jejich zastoupení a poměr, který je u různých odrůd konopí odlišný. To znamená, že pro dosažení účinku nestačí podávat jednu z látek, kterou konopí obsahuje. Jde o celé spekturum terapeuticky účinných látek, které může být klidně i odlišné u různých pacientů dle jejich individuálního stavu.

Čím se to řídí?

Říkáme tomu endokanabinoidní systém. To je evolučně zachovaný regulační a signální mechanismus, který je tady bezmála 600 milionů let, tedy výrazně déle, než tu jsou savci. Je to mechanismus, který mají všichni obratlovci. A má zásadní vliv na fungování celé řady dalších soustav, ať je to trávicí, reprodukční, imunitní nebo nervový systém. Množství signálních drah, které je možné díky kanabinoidům aktivovat, je obrovské. K léčbě tak často dochází laicky řečeno “oklikou”. Vlastně je nám známo relativně málo přímých terapeutických účinků kanabinoidů.

Konopí zatím léčí to, co umí už objevené prostředky. Narážíte na to?

Pokud mluvíme o přímém účinku, tak je třeba prokázáno, že některé látky v konopí mají antibakteriální vlastnosti a to máte pravdu, že má dneska kdeco. My se ale na základě výzkumů domníváme, že klíč k tomu, jak vyrábět sofistikovaná terapeutika z rostlin konopí, není v tom hledat přímou vazbu mezi jednou látkou a přímou akcí.

Můžete dát příklad?

U kanabigerolu (CBG) je do jisté míry prokázáno, že má proapoptické účinky, tedy zabíjí rakovinné buňky. Ale zatím se na základě toho nepodařilo vyvinout účinný lék. A je to pravděpodobně právě proto, že se snažíme hledat přímou vazbu mezi jednou látkou a jedním typem nádorové buňky. Ale ono to tak být nemusí. Když třeba pacientovi podáme výtažek z určité konopné odrůdy, tak se skrze ten endokanabinoidní systém může vyrovnat rovnováha v organismu (docílit takzvané homeostáze), což samo o sobě může být pro pacienta přínosné. Řada nemocí totiž vzniká v konečném důsledku kvůli dlouhodobé nerovnováze, jako je vystavení různým negativním vlivům, zlozvykům a podobně. Cesta tedy není jít zabít nádorovou buňku, ale pomoci organismu, aby například nedocházelo k dalšímu rozvoji onemocnění. Vím, že mluvit o onkologii a účincích konopí je stále ještě chůze po tenkém ledě, ale chci, aby byl zřejmý ten úhel pohledu.

Pokud budu skeptický, tak mluvíme o systému, jehož významnou část profesor Hanuš objevil v devadesátých letech, je tedy poměrně nový, nic o něm nevíme a nemáme pro něj žádnou diagnostiku. Vy na to sázíte?

Ano. My se tu bavíme celou dobu o fytokanabinoidech, tedy o látkách z rostlin. Ale možná nejdůležitější interakce, kterou teprve začínáme objevovat, není právě ten přímý účinek těchto látek, ale může to být například interakce s těmi endogenními kanabinoidy. Víte, tělo každého obratlovce produkuje tento typ kanabinoidů samo. I člověk, který ke konopí nikdy ani nepřičichl, je má. Jsou i v mateřském mléce, kde pomáhají stimulovat sací reflex. Jsou nám vlastní, a bez nich bychom pravděpodobně ani nedokázali přežít.

Takže kanabionoidy tu byly dřív než konopí?

Mnohem dříve. Konopí je tu přibližně 25 milionů let, kanabinoidy asi 600 milionů let. Prostě se najednou objevila rostlina a dodnes je jediná, která má tento typ látek v tak vysokých koncentracích. Je to z mého pohledu velmi zvláštní skutečnost. Nicméně podobné látky najdeme i v dalších rostlinách, dnes se dokonce výjimečně setkáváme i s pojmem mykokanabinoidy, tedy kanabinoidy nalezené v houbách.

Také mě zaujalo, kolik látek konopí obsahuje. Ví se o CBD a THC, ale jsou jich, pokud se nepletu, stovky?

Když jsem loni na přednášce říkal, že biologicky aktivních látek je tam 1938, profesor Hanuš mě opravil, že moje data nejsou aktualizovaná. Výzkum tady běží obrovsky rychle, V průměru každý týden někdo objeví nějakou další látku. Ale není to tak, že všechny ty látky jsou v každém konopí.

Vy si asi nemyslíte, že konopí je obyčejná bylinka, něco jako heřmánek, že?

My víme, že konopí má schopnost léčit. Zmínky o tom jdou až několik tisíc let před náš letopočet, u nás se v herbářích objevuje od rudolfínských dob. Dnes, když víme, že existuje endokanabinoidní systém, se konopí dostává úplně na jinou úroveň, odlišnou od ostatních rostlin. Konopí prostě není obyčejná bylinka, cílí na mechanismus v našem těle, který je tu miliony let a je připraven právě na tento typ látek. Je designován tak, že obsahuje receptory, na které se tyto látky váží. Tisíce let to civilizace ví, dnes to pomalu rozkrýváme pomocí vědeckých postupů.

Adiktolog Zábranský: Konopí je prokazatelně léčivé, působí na celou řadu symptomů

Video se připravuje ... • VIDEO Markéta Volfová, Lukáš Červený

Vy nejste přítelem lidových nadšenců do konopí, prodavačů domácích mastiček a podobných produktů. Proč?

Existují dva tábory. Na jedné straně jsou lidé, kteří mají konzervativní přístup. Konopí podle nich nefunguje nebo jen někomu a někdy a je to daleko víc nebezpečné než užitečné. Na druhé straně máme tábor aktivistů, kteří se podle mě zbytečně snaží tvrdit, že konopí je všelék, co vyléčí všechny problémy. Rozumím tomu, proč to tak ten druhý tábor vnímá. Je to do značné míry kontrapunkt proti represi z druhé strany. Ale je to na škodu. Protože takhle jednoduché to není. Ve chvíli, kdy to budeme takto bagatelizovat, skončíme tak, že budeme muset dát za pravdu prvnímu táboru. To, co mě trápí, je, že střední rozumná cesta v populaci není zastoupena v dostatečné míře. Cestou je věda, postupný seriózní výzkum, který bude trvat dlouhou dobu.

Ve vašem oboru se změnila legislativa. Uvolnily se licence pro pěstování terapeutického konopí. Co to pro vás znamená?

Je to skvělý krok, ale pořád dost malý. Je dobře, že se zvýšil obsah THC u povolených odrůd na jedno procento. Už třeba nikdo nebude stíhat zemědělce. Oni i když udělali všechno podle zákona, použili povolenou technickou odrůdu rostliny, výměru nahlásili celníkům, tak prostě některý rok svítilo víc sluníčko a úřady jim naměřily v rostlinách větší obsah regulovaného THC a šli před soud. Ta změna je první velký pokrok. Druhý je otevření licencí. To vytváří konkurenční prostředí, což je dobře. Ale pořád je to jen pěstování konopí.

Čili nic pro výzkum?

Já si myslím, že podávat v lékárnách lidem materiál určený ke kouření, navíc když jde někdy o onkologické pacienty, je z pohledu lékařské etiky nepřijatelné. Extrakty pro pacienty jsou stále nedostupné a jedním z důvodů v mnoha zemích je Jednotná úmluva OSN, která řadí extrakty z konopí mezi nejtěžší drogy které se nesmí používat ani pro lékařské účely. V roce 2020 Světová zdravotnická organizace předložila návrh revize té úmluvy, který by z této kategorie extrakty z konopí vyjmul, ale o dva hlasy to neprošlo. Proti bylo Rusko, Čína a státy v jejich sféře vlivu. Drtivá většina západních demokratických států byla pro. S ohledem na dnešní situaci je tak zřejmé, že tady už nejde jen o konopí ale i o boj za svobodu v širším měřítku.

Mělo by se konopí nějak regulovat?

Myslím, že mělo. Odborná veřejnost ty důvody zná, veřejnosti příliš známé nejsou. Na jedné straně se velmi dbá na obsah THC, které je desítky let systematicky stigmatizované. Na druhé si musíme uvědomit, že konopí má obrovské bioakumulační schopnosti a jako součást svého obranného mechanismu z půdy a vzduchu nabírá všechny možné kontaminanty jako například těžké kovy, pesticidy, polycyklické aromatické uhlovodíky a další látky často silně karcinogenní.

A jejich obsah, třeba v doplňcích stravy, nikdo nezkoumá?

Reguluje to pro potraviny nařízení Evropské unie. Nicméně není na to kontrolní mechanismus, který by to hlídal. My jsme s tím v rámci přednášek konfrontovali odpovědné orgány a dostalo se nám odpovědi, že potraviny s konopím jsou v rámci spotřebního koše tak minoritní, že nemají kapacitu to hlídat. Jenže do chleba nebo obecně potravin, které lidi kupují hromadně, se tyhle rakovinotvorné látky tak snadno nedostanou. Konopí je jejich vysavač. A bohužel ty látky ukládá přímo do pryskyřice, která se používá k výrobě doplňků stravy. Chápu, že v rámci spotřebního koše jde o minoritu, ale viděl jsem doplňky stravy, které tisícinásobně překračovaly povolené hodnoty karcinogenních látek. A to je opravdu špatně.

Jan Martin Paďouk (33)

Pracoval jako ředitel reklamní agentury, konopí objevil kvůli snaze o léčbu nemoci v rodině.

Stál u vzniku neziskové organizace Institute of Social Investigative Studies.

Od roku 2016 je vedoucím programu výzkumně-aplikační léčby konopnými preparáty HARP.

Působí i jako vedoucí vývoje a výzkumu a společnosti CannaFamily a jejich značek CannaCare, CannaPet a CannaPlus.