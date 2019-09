Petr Mára o novinkách Applu: iPhony už nepřekvapí, zajímavější jsou Apple Watch | E15.cz

Jaké hlavní informace jste si z prezentace Applu odnesl?

Že iPhone je už v podstatě hotový produkt a jeho uživateli nebo fanouškovi bude chtít firma dál nabízet hlavně setrvání v jejím ekosystému, nabízení nových služeb. Hardwarově už iPhony asi nikoho do budoucna nezaskočí, a tak jako nyní půjde o větší kapacitu baterie, lepší foťák.

Zaujala mě také cena některých nově představených služeb jako například herní platformy Arcade a nebo videoportálu Applu za cenu pět dolarů měsíčně pro celou rodinu. To není applí cena.

Dává vám to smysl?

V podstatě ano. Současná strategie Applu je rozmělnit příjmy mezi tržby z nových modelů, příjmy ze starších zlevněných věcí, aby byly trhu dostupnější, a služeb, kterými se na značku snaží lákat nové uživatele.

Kromě iPhonů byla produktová prezentace zaměřena na tablet iPad nebo hodinky Apple Watch. Co na novinky v těchto segmentech říkáte?

Apple Watch jsou pro mě od Applu asi nejzajímavějším produktem a také nejperspektivnějším. Je zajímavé jeho pozicování směrem k funkcím biometriky a zdravotnickým aplikacím. iPhone se pro mě oproti tomu postupně dostává do kategorie jako MacBook. Vím, co od něj čekat, moc mě toho už nepřekvapí. Hodinky jsou jiný případ.

Co se iPadu týče, tak ten mě také překvapil cenou „entry level“ modelu 330 dolarů. Jinak u iPadů se čeká ještě jeden speciální představovací event v říjnu. Zatím to jsou spekulace, ale mohlo by to být zajímavé proto, že se mluví o tom, že Apple brzy přijde s tagováním předmětů. To by byla úžasná věc rozšířené reality, která by fungovala třeba tak, že polepíte štítky věci v domácnosti jako ovladač na televizi nebo lahvičku na pití pro dítě, a pak jí pomocí úkolu v tabletu snadno najdete.

Nejen, že služby Applu jsou nyní z hlediska ceny na úrovni trhu a ne dražší. Také představená zařízení Apple jsou ne o tolik dražší než předchozí generace. To v minulosti rozhodně nebylo zvykem. Je to vyjímečná situace, nebo se dá podobné nastavení cen čekat i do budoucna?

Apple měl dřív s novým designem vždy trochu napálenou cenu, pak po sto dolarech zlevňoval. Teď jde s relativně nižší cenou na trh už od začátku.

Myslíte, že to bude mít nějaký výraznější dopad i na starší modely?

Apple oproti jiným technologickým firmám recykluje staré modely, dál je drží v nabídce a nabízí pro ně v podstatě všechny své novinky. iPhone 8 se například bude dál prodávat a uživatel bude mít dosah na veškerý software a nejnovější operační program iOS. Je ale zřejmé, že jako vždy dosud bude Apple upravovat – zlevňovat - ceny starších modelů. Jak konkrétně, to si ale netroufám odhadovat.

Jak se vám líbila prezentace jako taková, produkce eventu a show, kterou kolem toho Apple vždy dělá?

Asi to byl standard. Naplnění jejich šablony. Bylo to genderově, rasově i jinak vyvážené, každý si řekl to svoje. Bylo to podle stejného návodu, jaký kdysi nachystal Steve Jobs. Oproti dřívějšku se ale prezentace Applu trochu rozmělnily. Dříve to býval jeden velký event, teď je tu letní vývojářská konference, kde se prezentují softwarové novinky, a na podzim představení hardwaru.

Tak, jak se Apple vyvíjí, tak řada odborníků nebo fanoušků značky se víc těší na tu letní softwarovou akci, tam přicházejí mnohdy větší „wow“ věci než pak u akce kolem zařízení.

Ale suma sumárum: prezentace Applu je pořád extratřída. Skoro bych řekl, že konkurence umí narvat víc věcí do svých produktů, ale nedá si tolik záležet na jejich prezentaci zákazníkům a vysvětlování funkcionalit. V tom je Apple pořád unikátní.