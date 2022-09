Skipasy by byly neprodejné, kdybychom započítali ceny elektřiny, říká šéf areálu ve Špindlerově Mlýně | E15.cz

Zdražují všechny vstupy, elektřina ze všeho nejvíc, ale znát je to i u pohonných hmot a rostou také platy zaměstnanců. „Růst provozních nákladů je enormní a provozování skiareálů to zatíží obrovským způsobem,“ říká ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Dá se nynější finanční náročnost skiareálu vyčíslit?

Nárůsty jsou o desítky procent. Nejvíce letos, již od ledna, roste cena elektřiny. S tím bojujeme a v současné chvíli nejsme schopni získat nabídku na cenu elektřiny, natož ji zafixovat, takže přesně se to zatím nedá říct.

Projeví se to na cenách jízdného na lanovkách a vlecích?

Abychom mohli udělat finální rozhodnutí, jak celý model nastavíme, potřebujeme nejaktuálnější ceny elektřiny. Ta čísla se mění každým dnem. Do zimy už ale není daleko a ještě máme nějaký čas všechny výdaje poskládat a získat co nejrelevantnější data. Situace se neustále vyvíjí a my hledáme další možnosti, jak náklady usměrnit.

Provozovatel areálů ve Špindlu na pandemii tratil stovky milionů. O kompenzace se soudit nechce

Po letech s covidem, kdy jsme se na zefektivnění nákladů výrazně zaměřili, to už jde velmi těžko. Mnoho rezerv, kde by šlo ubírat, zimní střediska nemají, ale nejde dělat předčasné závěry. Kdybychom měli čistě cenu energií promítnout do skipasů, tak by byly v podstatě neprodejné.

Co to znamená?

Nechci dát nějaké konkrétní číslo.

Kde se tedy dá ještě ušetřit?

Nechceme jít cestou rušení večerního lyžování nebo omezení zasněžování či zpomalení lanovek. Ale nemáme ještě relevantní data, tak to zatím nemohu komentovat.

Máte nějaké příklady, jak situaci řeší v zahraničí?

Například ve Švýcarsku zveřejnili režim úspory elektřiny v případě energetické krize. V jednom z prvních stupňů budou omezovány dodávky energií do zbytného průmyslu a lyžařských areálů na zasněžování a provoz lanovek, což je pro areály katastrofální řešení.

Jak probíhají přípravy na nastávající sezonu?

Zatím standardním způsobem. Připravujeme techniku, lanovky. Děláme revize všech zařízení po letní sezoně. Ve Skiareálu Špindlerův Mlýn se budeme snažit zahájit sezonu tradičně o druhém prosincovém víkendu. Věříme, že se do startu sezony podaří cenu elektřiny stabilizovat na nějaké přijatelné úrovni.

Od koho odebíráte elektřinu?

Nakupujeme. Porovnáváme si různé nabídky. Když není dodavatel schopen podat nabídku, poptáváme různé obchodníky, kteří dokážou nabídnout požadovaný objem elektřiny. Jedná se o české prodejce.