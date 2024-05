Koncem dubna jste v Madridu představil dva modely vozů Cupra. Modernizovaný Formentor a úplnou novinku, Cupru Leon. Pokud byste měl každý z modelů popsat jedním slovem, jaké byste zvolil?

Použil bych dvě stejná slova pro oba dva modely – sexy a výkonný.

Během prezentace se Cupra nejvíce zaměřila na zdůraznění designu nových modelů, možná dokonce na úkor představení parametrů, které obvykle bývají u automobilů pro zákazníky stěžejní. Mám na mysli například výkon nebo bezpečnost. Jaký je tedy zákazník, který se nakonec rozhodne pro některý z vašich vozů?

Cupra má stejně jako další automobilky k cílení na zákazníky k dispozici celý masový trh. Jsou tu samozřejmě nějaké zavedené značky, potom prémiové luxusní vozy. Všechny tyto automobilky ale mají jednu společnou věc, a to je tradice. Cupra tohle nemá, což je nakonec její výhoda. Podařilo se nám najít díru na trhu a cílíme tedy na ty zákazníky, kteří chtějí něco nového.

Je tedy Cupra vozem pro nastupující generaci? Ta má jiné spotřebitelské návyky i preference prakticky ve všech oblastech.

Určitě na trhu cítíme rostoucí poptávku ze strany zákazníků, kteří již nechtějí jezdit stejným autem, jaké měli doposud, případně jaké měli jejich rodiče. Chtějí se odlišit a vystoupit z davu. To jsou přesně ti lidé, na které cílí Cupra. Současně je ale nutné si uvědomit, že průměrný věk, kdy si lidé v Evropě kupují nové auto, je 59 let. U Cupry je to o 15 let méně, takže jsme druhou nejmladší značkou v Evropě, alespoň v tomto ohledu. Je ale jasné, že nákup nového auta přichází v pozdějším věku s větší finanční stabilitou a na úplně mladé lidi v tomto ohledu cílit nelze.

Cupra letos překonala rekord v počtu dodaných vozů, což předseda představenstva Wayne Griffiths přičítá strategické spolupráci se Seatem. V čem konkrétně je přínosná? Pomáhá vám například s cílením na více zákazníků nebo na různé trhy?

Cupra a Seat opravdu mají jiné cílové skupiny zákazníků, mají také jiné vedení a jiný tým lidí. Zkoušíme nyní, co udělá například rozdělení jednoho modelu vozu, tedy Leonu, mezi obě tyto automobilky. Ale v rámci skupiny Volkswagen, pod kterou spadáme, je opravdu velké množství značek a my jako Cupra stejně přistupujeme ke spolupráci se Seatem — cílíme na jiné trhy a na jiné zákazníky.

Cupra letos investuje do výzkumu 939 milionů eur. Kam směřuje většina investic? Do elektromobility?

Budoucnost je elektrická. Investujeme samozřejmě do vylepšování motorů a do částečné elektrifikace těch spalovacích, což jsme aplikovali například v případě modelů Formentor i Leon, které jsou k dostání také v hybridní verzi. Ale pokud se budeme dívat více do budoucnosti, tak koncem příštího roku chceme dostat do ulic plně elektrické vozy Rebel. A samozřejmě chystáme i další věci, takže nedokáži říct, kolik z těch investic míří přímo do elektromobilizace, ale věřím, že jde o významnou složku.

Generální ředitel společnosti Seat označil rok 2023 za velmi rozporuplný pro automobilový průmysl. Společnost podle něj prochází největší transformací. Jaký bude podle vás následující rok pro automobilky?

Určitě se ponese v duchu transformace. To, co je pro někoho výzvou nebo krizí, je pro dalšího příležitostí. A tak se k tomu snažíme přistupovat. Myslím, že kdyby svět zůstal normální — a je samozřejmě otázkou, co slovo normální vůbec v tomto kontextu znamená — tak bychom jako Cupra nemohli být tak úspěšní. Protože naše automobilka se stále posouvá dál a dál, chceme bořit hranice. Nakonec právě to je podle mě definicí Cupry a lidí, kteří ji tvoří. Nikdo z nás se nechce podvolit konvencím.

Představení nových modelů Cupra Formentor a Leon v Madridu|Cupra

Do konce desetiletí chcete vstoupit na americký trh. Co si od této expanze slibujete?

Nyní působíme zejména v Evropě, nově také v Austrálii, Africe nebo Mexiku. My jsme na těchto trzích poměrně silní, ale z hlediska udržitelného fungování musíme držet bilanci. A samozřejmě pak je tady druhý důvod, a to je ten, že každá značka, která chce být úspěšná a silná, musí časem začít fungovat globálně. A právě Spojené státy jsou bezpochyby stále velmi významným hráčem světové ekonomiky, minimálně pro Západ.

V čem podle vás budou američtí zákazníci jiní?

Americký trh je obrovský a velmi rozmanitý a my ho proto stále analyzujeme. Nemáme ale v plánu oslovovat všechny státy, zaměříme se zejména na východní a západní pobřeží, na Slunečný pás a větší metropole. Oblasti jsme vybrali na základě toho, kde se naši potenciální američtí zákazníci protínají s těmi evropskými a kde sdílejí naše firemní hodnoty.

V jaké fázi se nyní expanze nachází?

Jak jsem říkal, chceme ji uskutečnit do konce dekády. Ten trh je opravdu velmi komplexní a my na něj nechceme vstupovat nepřipravení.

Obliba elektromobilů pod 25 tisíc eur posiluje, tato cena by podle průzkumů mohla do roku 2025 zvýšit prodeje elektromobilů o 35 procent. Přijde Cupra v blízké budoucnosti s modelem v této cenové relaci?

Této cenové relace jsme si samozřejmě vědomi, ale současně kolem 90 až 95 procent našich zákazníků nekupuje auta přímo, ale spíše si je bere na leasing. Jsou zde tedy dva faktory, jeden je vyloženě cena a druhý je zbytková hodnota. A ta je velmi ovlivněna výkonem značky. Takže nyní chceme opravdu posílit brand a následně přijdeme s elektrickým modelem Rebel, který bude odpovídat této cenové relaci a který umožní rozšíření elektromobily mezi více zákazníků.

Dělá vám vrásky čínská konkurence?

Obecně konkurenci naopak vnímám jako něco pozitivního, myslím, že nás může posílit. Pomáhá nám přehodnotit strategii a poučit se z případných chyb. Současně si ale myslím, že my máme něco, co čínská konkurence nemá, a to je naše servisní a dealerská síť, která je opravdu velkou výhodou. Servis a udržení zákazníků v mobilitě je klíčové. Ale určitě nesmíme polevit a musíme se posouvat v technologiích a v designu. Právě design v kombinaci s vnímáním značky je to, co nakonec může rozhodnout. Není to tak snadné kopírovat.

Sledujte nový pořad FLOW: Číňané kradou duševní vlastnictví. Nevěřím, že jejich auta splňují evropské normy, říká Vondra

Rozhovor pro FLOW s Alexandrem Vondrou: Nesmíme dovolit průtrž mračen migrantů. Naučme se s tím pracovat, říká Vondra • e15

Kdy jste si poprvé sedl do Cupry vy?

Když jsem nastoupil do společnosti po odchodu z Audi, tedy 1. července 2021.

Byla pro vás první jízda něčím klíčová? Změnila například to, jak teď značku vnímáte?

Řízení Cupry je velmi emocionální zážitek. Možná to není vždy perfektní vůz v tom smyslu německých precizních automobilek, ale je to prostě něco jiného. Máte z jízdy mnohem intenzivnější zážitek, je to velmi zábavné auto. Prostě se při řízení skvěle bavíte.