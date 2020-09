Před padělateli bankovek jsme o několik kroků napřed, říká šéf IQ Structures Petr Franc | E15.cz

V byznysu ochrany bankovek a dokladů ve světě se točí stovky milionů eur. Jednu z hlavních rolí na lukrativním trhu má i česká firma IQ Structures z Řeže u Prahy, jejíž ochranné prvky – hologramy – patří ve světové konkurenci k nejobtížněji napodobitelným. Přesto doklady ani bankovky v Česku nechrání. „Pro zabezpečení státních dokladů a dokumentů musíme nabídnout řešení Státní tiskárně cenin. To jsme udělali, ale nemají zájem,“ říká jednatel a ředitel firmy Petr Franc.

Váš byznys v podstatě vyrostl z vědeckého výzkumu. Jak složité bylo myšlenku a výzkum přetavit ve výdělečný projekt?

Historie je složitější. V roce 1994 se tři lidé, vědečtí pracovníci, rozhodli, že už nechtějí dostávat jako zaměstnanci dva tisíce korun a vrhli se na podnikání. Začali vyrábět první české hologramy, časem i s dosud nepoužívanou technologií. To byl v té době světový unikát, události nabraly rychlý spád a firmu oslovili britští manažeři, kteří do ní kapitálově vstoupili.

Spolupráce se vyvíjela dobře?

Ano. Během devíti let se firma stala světovou dvojkou s obratem 25 milionů dolarů, každý rok rostla o třicet až čtyřicet procent. Bezpečnostní prvky na doklady a bankovky jsme dodávali do 65 zemí světa.

Říkáte to tak, jako by to mělo háček.

Britští investoři pak firmu prodali dalšímu investorovi, který pocházel z Ruska. A za zhruba dva roky došlo k nedohodě. Střetly se představy, jak směřovat firmu dál. Vyústěním byla postupná a neplánovaná rezignace nebo vyhazov skoro celého managementu, protože názorové střety byly tak zásadní, že jsme nebyli schopni pokračovat.

Povedlo se vám to od Rusů vykoupit?

Ne. Ta společnost existuje dál. My jsme se ocitli v podstatě na ulici, nevěděli co dál. Byl to šok. Po pár měsících jsme si ujasnili, že ale chceme pokračovat.

Bez kapitálu?

Oslovili jsme původní britské partnery a dohodli se s nimi na spolupráci. Založila se společnost IQ Structures. Začali jsme od nuly, postupně sehnali další strategické partnery. Museli jsme investovat přes 200 milionů korun. Ale dnes jsme opět schopni nabízet unikátní zabezpečení dokladů, dokumentů a bankovek.

Kdo je kromě manažerů akcionářem?

Skoro polovinu vlastníků tvoří management firmy, britští partneři mají minoritu. Jsou tu i další investoři, například firmy Solotron nebo Miton a drobní akcionáři.

Ač má černý trh dost, a někdy i víc peněz, o kolik kroků jste před ním v ochraně bankovek a dokladů?

O několik. Je velmi těžké říct, zda je to půl roku či několik let. Bylo by odvážné přesně specifikovat, jestli máme 1,5 roku času, než nás doženou. Tímto problémem se zabývají vlády a bezpečnostní složky celého světa.

Obdrželi jste několik hlavních cen za nejpreciznější hologramy na světě, znamená to, že jste nezkopírovatelní?

Oslovila nás jedna z největších národních bank na světě, aby zjistila, zda naše prvky lze napodobit nebo zkopírovat. Nechce mít zabezpečení jen od úspěšné a bohaté firmy, která má sto právníků a mnoho patentů. Musí vědět, zda Čína nebo vysokoškoláci umí tyto prvky kopírovat a vyrobit padělky shodné s originálem. I to nejkvalitnější řešení se dostane do rukou padělatelů, do Číny, aby se zjistilo, zda jsou schopni to napodobit. Získali jsme hlavní ocenění, že ve srovnání s konkurencí jsou naše prvky nejobtížněji padělatelné.

Mělo to reálný výstup v podobě nějakého uzavřeného obchodu?