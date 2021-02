Překlopit na telemedicínu nemocnice je těžké, říká Petr Bartoš | E15.cz

V jaké fázi vývoje se teď nachází vaše telemedicínská platforma?



V září loňského roku jsme začali prototyp Medevio ukazovat zdravotnickým zařízením a teď jsme ve fázi, kdy ji malá ordinace, to znamená jeden lékař, jedna sestra nebo jednotky sester a jeden dva lékaři, mohou používat ihned. Zvládne obsloužit jejich základní potřeby, tedy digitální kontakt s pacientem. Také finišujeme implementaci na dvě větší polikliniky, kde nejsou jen lékař a sestra, ale i recepce, řada ordinací a další specializace, kromě praktického lékaře i kardiolog, diabetolog a podobně.

Co všechno vaše platforma umí, ostatně telemedicína je velmi široký pojem?

Lékaři třeba říkají, že telemedicínu dávno dělají, že si volají s pacienty, což je správně, je to nějaký vzdálený kontakt. Ale úplně to není celý rozsah toho, co by se dělat dalo. Někdo říká, že používá videohovory, to je také fajn. Ale jde i o to, že pacient v ordinaci má nějakou diagnózu, lékař mu nastaví medikaci a terapeutický proces a telemedicína umožní tento proces monitorovat a pacienta jím provázet. A nemusí to být tak, že pacient přijde za rok na kontrolu a lékař se začne ptát: „Kolikrát jste měl panickou ataku?“, když se bavíme třeba o psychiatrii, nebo: „Kolikrát jste měl žlučníkový záchvat? Kolikrát jste měl migrénu?“ Naše platforma zatím obsahuje základ a my chceme tyto možnosti rozšiřovat, ať už na monitoring, sebehodnocení, na diabetologii, kardiologii či plicní.

Dneska vaše platforma funguje tak, že pacienty seřadí podle rizikovosti, aby lékař věděl, kým se zabývat jako prvním, kým třeba až za dvě hodiny nebo za den?

Přesně tak. Pacient se přes zabezpečený kanál přihlásí, identifikuje a zadá, jaký má požadavek, jestli potřebuje léky nebo objednat na kontrolu, místo toho, aby volal do běžného provozu ordinace, kdy jsou pacienti v čekárně a lékař by před nimi musel brát telefony. Sestra nebo lékař se jeho požadavku budou věnovat v době, kterou si na to vyhradí, a navíc tím i ušetří čas.

Dalším přínosem jsou funkce typu sdílení zdravotnické dokumentace. Lékař může vzít zprávu a vyšetření z laboratoře a poslat je zabezpečeným kanálem pacientovi, mohou si domluvit hovor na určitou hodinu. Když pacient dostane zprávu od specialisty, naskenuje ji přes aplikaci a lékaři se přímo propíše do zdravotnické dokumentace. Tam se na ni nemusí podívat hned, ale až ve chvíli, kdy to s ním pacient potřebuje řešit.

To ale znamená, že svou platformu musíte napojit na co nejvíce zařízení od praktiků po specialisty, nemocnice...

Je to tak. Uvědomujeme si, že od prvního dne tam nebudou. Dostat do takového systému nemocnice je podle mého nesmírně těžké až nereálné. Tady už nenarážíme jen na nechuť inovovat, ale je to úplně jiný proces, nemocnice je obrovská korporace, která má své dodavatele. Je to něco, co se bude těžko měnit, tam bude třeba ne impulz zdola od nás jako pacientů, ale shora. Produkt chceme budovat tak, že i když ho bude používat deset praktických lékařů, deset pediatrů a deset diabetologů, tak bude mít přínos pro pacienta, protože pokryje jeho potřeby komunikace s daným doktorem. Když je člověk diabetik, musí se s nemocí naučit fungovat na celý život, musí komunikovat s lékařem a je dobré to zjednodušit.

Zmínil jste, že svou telemedicínskou platformu odzkoušíte na dvou poliklinikách, tam je to jednodušší?

Malá ordinace je nejjednodušší, protože tam je lékař svým pánem, a když se rozhodne, tak od druhého dne může software používat. U polikliniky je to složitější, protože tam je nějaký majitel, zaměstnává recepci, zdravotnický personál, udělá rozhodnutí a pak je třeba systém trochu upravit na míru. Je třeba proškolit třeba čtrnáct lékařů, sester, ukázat jim, jak to funguje a držet pro ně podporu. Ale je to zvládnutelné. Ve chvíli, kdy se bavíme o nemocnici, je to násobně větší a komplexnější projekt.

Popsanou část platformy poskytujete lékařům zdarma. V čem spočívá váš byznys model, aby to fungovalo ekonomicky?

Úplný základ chceme nabídnout zdarma. Pro nás bylo relativně levné platformu vyvinout a zároveň jsme využili zkušeností, které už máme z používání podobných nástrojů v jiných oblastech podnikání. Avšak nadstavbové funkce, jako jsou možnost komunikovat přes mobilní aplikaci nebo specifické programy, kdy je na konkrétní diagnózu přesně určen nějaký soubor úkonů, který zvládne platforma sama, budeme nabízet za poplatek. Například po čtvrt roce je třeba se doptat, jestli pacient nemá nějaké nežádoucí příznaky nebo nepotřebuje zmonitorovat váhu. To je zároveň náročné vyvinout a zintegrovat s existujícími systémy. Také je u těchto úkonů nutné dojednat úhradu u pojišťovny. Tak může fungovat náš byznys model.

Kolik jste do vývoje zatím investovali?

Řádově jednotky milionů. Úplný základ byl jednoduchý, ale naopak specifické programy pro jednotlivé diagnózy budou velmi nákladné. Ukazuje to zkušenost z trhů, které jsou v telemedicíně dál. Aktivně se bavíme s předními švédskými či finskými telemedicínskými providery a know-how nějak sdílíme. Víme, že u lídra ve Švédsku se investice do rozvoje v prvních dvou letech pohybovaly ve stovkách milionů. A to jsme zatím rozhodně neinvestovali.

Budete tedy hledat investora?

Už nyní hledáme silného partnera. Chtěli bychom do projektu vzít člověka, který má s tímto oborem zkušenost a dívá se na to nejen byznysovou optikou, ale i prostřednictvím dopadu na společnosti. Velmi nás inspirují zahraniční firmy, jež se spojily s velkým zdravotnickým zařízením se stovkami či tisíci lékařů a vyvinuly platformu na míru. Zdravotnické zařízení často fungovalo nejen jako první zákazník, ale i jako investor, a s ním to rozšířily na další poskytovatele zdravotní péče ve chvíli, kdy se odladilo fungování.

Zabýváte se i jinými zdravotnickými tématy, než je platforma Medevio?

Kromě ní jsme třeba lokalizovali a zprovoznili chatbota na onemocnění COVID-19 nebo z angličtiny přeložili a spustili Q-covid, což je digitalizovaný algoritmus z Oxfordu na určení rizikovosti pacienta z hlediska nákazy, a tedy i toho, jak prioritně by se měl očkovat.