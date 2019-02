Kdysi revoluční léky v podobě antibiotik začínají v Česku ztrácet účinnost, neboť se až v 80 procentech zneužívají, říká primářka mikrobiologie a ATB centra Všeobecné fakultní nemocnice Václava Adámková. Děje se to už desítky let, bakterie jsou čím dál více rezistentní a Česko je v tomto ohledu na špici, vysvětluje Adámková. Co z toho plyne? Na infekce se podle kvalifikovaných odhadů bude v roce 2050 nejspíše umírat častěji než na rakovinu a infarkt. Podívejte se na rozhovor.