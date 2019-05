Prudký růst cen energií vyvolal na trhu paniku, říká majitel Bohemia Energy Jiří Písařík | E15.cz

Dramatický růst cen energií na přelomu roku pořádně zamával energetickým trhem. „Všichni se začali bát o existenci a toho, co se bude dít. Neznám na trhu dodavatele, kterého by aspoň částečně nevyděsilo, co se s těmi cenami dělo,“ říká majitel obchodníka s energiemi Bohemia Energy Jiří Písařík v rozhovoru o konkurenčním boji na trhu, akvizicích, sporu s Tomášem Bártou o desetinu společnosti nebo o zájmu firmy vstoupit do bankovnictví.

Jezdíte na kole, účastníte se automobilových závodů a chováte parkurové koně. Jezdíte taky na koních?

Už jsem byl třikrát. Poprvé jsem trenérce říkal, že musíme aspoň klusat, což mě nechala a nespadl jsem. Podruhé jsem chtěl cválat, na což už reagovala, že si není jistá. Chvíli jsem cválal, možná to vypadalo děsně, ale cválal jsem. Napotřetí jsem chtěl skákat, což odmítla: tak do toho už nejdu. Prostě nerad čekám. Byl jsem tedy třikrát, abych si osahal, jak je to složité. Při závodech dětí totiž vidím, že rodiče mají spoustu rad, jak mají jezdit. Já mám nyní respekt a už synům neradím.

Parkur je nákladný sport. Například majitel PPF Petr Kellner koupil dceři koně za čtvrt miliardy. Co tomu říkáte?

V těchto řádech se nepohybujeme, naše investice jsou výrazně menší.

Pořídil byste podobného koně?

Nám by takový kůň byl k ničemu. Byla by to zmařená investice, protože na to, abyste dokázali jezdit takového koně, potřebujete špičkového jezdce. Pokud ho nemáte, tak nepotřebujete ani koně této úrovně.

Pojďme k energetice. V minulém roce Bohemia Energy zdražila elektřinu. Co bylo důvodem?

Zdražovali jsme jako všichni ostatní dodavatelé. Panika, která zavládla na trhu v posledním půlroce 2018 a v prvním kvartálu 2019, byla značná. Ceny energií vyletěly nahoru řádově o sto procent, ceny emisních povolenek vyletěly do závratných úrovní a všichni se začali bát o existenci a toho, co se bude dít. Neznám na trhu dodavatele, kterého by aspoň částečně nevyděsilo, co se s těmi cenami dělo.

Co způsobilo rychlý nárůst cen?

Hlavně ceny povolenek, které zdražily zhruba z devíti na 22 eur, což s sebou táhne cenu elektřiny. Když vidíte, že vám vzrostly náklady na nákup energií o sto procent, samozřejmě se bojíte zdražit zákazníkovi o sto procent, protože víte, že to neunese. Správný dodavatel má navíc část elektřiny nakoupenou dopředu, takže nemusíte zdražovat tolik. My jsme taky nezdražovali o sto procent. Je zde naštěstí velmi tvrdé tržní prostředí, takže každý si velmi rozmyslel, o kolik zdraží.

O kolik procent jste v minulém roce zvýšili ceny elektřiny?

V celkovém účtu to bylo mezi osmi a deseti procenty. Jako vyzývatel těch velkých musíme vždy udržet ceny pod nimi. Zdražovali jsme až od října, tedy jako jedni z posledních, a navíc jen malé části zákazníků.

Odrazí se prudký nárůst cen elektřiny na hospodaření firmy?

Myslím si že výrazně. Před koncem roku jsme určitě nedosáhli očekávaného hospodářského výsledku, který jsme plánovali, protože s nárůstem cen na trhu nepočítal víceméně nikdo. A i když jsme měli velkou část energií nakoupenou, částečně nás to taky zasáhlo.

Museli jste tedy dokupovat část objemu elektřiny za vyšší ceny?

Ano. I když jsme dokupovali jen malou část objemu, tak to bylo za dvojnásobek cen. Většině zákazníků jsme však zdražovali až od Nového roku, takže konec minulého roku pro nás nebyl nijak zázračný.

Nevydělávala Bohemia Energy v minulosti na tom, že ceny elektřiny klesaly a firma poté dokupovala elektřinu na spotovém trhu levněji?

Částečně určitě ano, ale máme obchodní model nákupu energií už třináct let skoro stejný. A ukazuje se nám, že je to správná strategie. Nemá smysl nákupní model měnit jen kvůli tomu, že v jednom pololetí vystřelily ceny energií nahoru. To bychom velmi pravděpodobně udělali chybu.

Jaký byl loňský zisk Bohemia Energy?

Zisk nezveřejňujeme. Bude však určitě nižší než v předchozím roce (v roce 2017 měla Bohemia Energy zisk 610 milionů korun – pozn. aut.).

A jaký bude letos?

Přáli bychom si, aby to bylo v úrovních roku 2017. Hospodářský výsledek se ovšem odvíjí od cen energií a nákupní strategie, kterou zvolíte.

Kromě elektřiny prodáváte i plyn. Kolik byznysu představuje?

Máme dodávku okolo deseti terawatthodin, z čehož je polovina elektřina a polovina plyn. Nyní se nám hodně zvedla dodávka elektřiny, což bylo spojené s akvizicí Amper Marketu, obchodníka hodně zaměřeného na korporátní klienty, mezi něž patří například SŽDC.

Zmínil jste loňské převzetí Amper Marketu. Co bylo důvodem akvizice?

Na rozdíl od většiny trhu jsme se vždy zabývali retailem. Na začátku, před třinácti lety, chtěli totiž všichni rychle vydělat, a proto se snažili nabrat velký objem elektřiny. Což znamenalo zaměřit se hodně na korporátní klienty. My jsme se vždy dívali na malé zákazníky a chtěli jsme, aby jich bylo hodně. Teprve v okamžiku, kdy trh v České republice začal být hodně rozdělený a zákazníci, kteří dodavatele změnit chtěli, už ho víceméně změnili, jsme přikoupili segment korporátních klientů. A myslím, že jsme ho přidali ve správnou chvíli a s velmi dobrým know-how, jak se o tyto klienty postarat. Pro nás to bylo vhodné doplnění.

Budete pokračovat v nákupech dalších dodavatelů?

Děláme to posledních osm let, postupně konsolidujeme a skupujeme konkurenční firmy, které v oboru fungují. Odhaduji, že jsme koupili už okolo deseti firem. Trh se však již víceméně zkonsolidoval a není už co kupovat. Pro nás má význam získat obchodníka, který má nejméně několik desítek tisíc odběrných míst, kvůli nákladům na integraci, které nejsou malé. Koupit obchodníka, který má tři tisíce odběrných míst, nemá pro nás ekonomický smysl.

Uvažoval jste v minulosti o bance. Máte ještě zájem jít do bankovnictví?